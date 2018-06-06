Де Лигт не может выбрать между "Юнайтед", "Барселоной" и "Ювентусом"

Маттейс Де Лигт Талантливый защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт признался, что не может выбрать между "Барселоной", "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед".

18-летнему Де Лигту льстит интерес европейских грандов, но забивать голову мыслями насчет своего будущего защитник не хочет. По словам Маттейса, он банально не может выбрать между тремя потенциальными покупателями.

"Конечно, мне льстит такое внимание, но сейчас все мои мысли связаны с национальной сборной. Эти слухи ничего не меняют: я должен продолжать усердно работать и стараться прогрессировать".

"Кого бы я выбрал между "Ювентусом", "Барселоной" и "Юнайтед"? Очень сложно сказать. Они все великие клубы. Конечно, мы должны все тщательно взвесить, но на данный момент я ничего не могу сказать. Мне все нужно обдумать", - сообщил Де Лигт Tutto Mercato.



Метки Аякс, Де Лигт, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 06.06.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. leon-britton 06.06.2018 17:02 # leon-britton
    Обоссыт скам, проведя им шершавым мухомором по губам, и уйдет в Барсу, как долгосрочная замена Пике. Скриньте.

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  2. hammersmith 06.06.2018 16:57 # hammersmith
    такому пидерасту прямая дорога в мочестер

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  3. vals1702 06.06.2018 16:44 # vals1702
    на лавку всегда успеешь

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  4. mu-king 06.06.2018 16:11 # mu-king
    Миха не спать! Мы купили уже второго

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  5. suarezov 06.06.2018 16:08 # suarezov
    Выбирай Монако

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