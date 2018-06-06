Де Лигт не может выбрать между "Юнайтед", "Барселоной" и "Ювентусом"
Талантливый защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт признался, что не может выбрать между "Барселоной", "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед".
18-летнему Де Лигту льстит интерес европейских грандов, но забивать голову мыслями насчет своего будущего защитник не хочет. По словам Маттейса, он банально не может выбрать между тремя потенциальными покупателями.
"Конечно, мне льстит такое внимание, но сейчас все мои мысли связаны с национальной сборной. Эти слухи ничего не меняют: я должен продолжать усердно работать и стараться прогрессировать".
"Кого бы я выбрал между "Ювентусом", "Барселоной" и "Юнайтед"? Очень сложно сказать. Они все великие клубы. Конечно, мы должны все тщательно взвесить, но на данный момент я ничего не могу сказать. Мне все нужно обдумать", - сообщил Де Лигт Tutto Mercato.
06.06.2018 16:00
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Обоссыт скам, проведя им шершавым мухомором по губам, и уйдет в Барсу, как долгосрочная замена Пике. Скриньте.
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такому пидерасту прямая дорога в мочестер
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на лавку всегда успеешь
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Миха не спать! Мы купили уже второго
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Выбирай Монако
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