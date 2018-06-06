Виллиан не понимает, почему его игнорировал Конте
Вингер "Челси" Виллиан пожаловался на главного тренера Антонио Конте за то, что итальянец слишком часто оставлял его на скамейке в минувшем сезоне.
Сразу 12 одноклубников Виллиана провели больше минут на футбольном поле, но именно бразилец был признан лучшим игроком "Челси" в завершившимся сезоне. Вингер не понимает, почему так произошло, и не может объяснить столь холодное отношение к нему Конте.
"Я был доволен собой в минувшем сезоне. Мне кажется, я играл весьма неплохо. Поверьте, я всегда выкладываюсь на максимум. Именно поэтому оставаться в числе запасных было так тяжело".
"Не подумайте, я уважаю решения тренера. Если он думает, что я не заслуживаю выходить в основе, то мне нечего сказать по этому поводу. Сейчас я сосредоточен на сборной Бразилии и Чемпионате Мира. Все мои мысли связаны только с этим турниром", - приводит слова Виллиана Daily Mail.
06.06.2018 15:00
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Последние комментарии:
пошли нахуй оба
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Прической под Луиза косил, сменил бы и выходил бы на поле)
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Виллиан типичный представитель ленивых бразилов. Он может играть на уровне Роналду (не сарказм), если бы не ленился и каждый матч отыгрывал на уровне. Будь я тренером, тоже такого игрока бы на лавку садил, ибо нефиг играть нормально 1 матч через 3
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Фурункул на админе, может начнёшь нормальные заголовки писать?
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