Виллиан не понимает, почему его игнорировал Конте

Виллиан и Конте Вингер "Челси" Виллиан пожаловался на главного тренера Антонио Конте за то, что итальянец слишком часто оставлял его на скамейке в минувшем сезоне.

Сразу 12 одноклубников Виллиана провели больше минут на футбольном поле, но именно бразилец был признан лучшим игроком "Челси" в завершившимся сезоне. Вингер не понимает, почему так произошло, и не может объяснить столь холодное отношение к нему Конте.

"Я был доволен собой в минувшем сезоне. Мне кажется, я играл весьма неплохо. Поверьте, я всегда выкладываюсь на максимум. Именно поэтому оставаться в числе запасных было так тяжело".

"Не подумайте, я уважаю решения тренера. Если он думает, что я не заслуживаю выходить в основе, то мне нечего сказать по этому поводу. Сейчас я сосредоточен на сборной Бразилии и Чемпионате Мира. Все мои мысли связаны только с этим турниром", - приводит слова Виллиана Daily Mail.




Метки Виллиан, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 06.06.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 853

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  1. morata 06.06.2018 15:45 # morata
    пошли нахуй оба

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  2. tokadan 06.06.2018 15:42 # tokadan
    Прической под Луиза косил, сменил бы и выходил бы на поле)

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  3. skydreams 06.06.2018 15:18 # skydreams
    Виллиан типичный представитель ленивых бразилов. Он может играть на уровне Роналду (не сарказм), если бы не ленился и каждый матч отыгрывал на уровне. Будь я тренером, тоже такого игрока бы на лавку садил, ибо нефиг играть нормально 1 матч через 3

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  4. ganinilyha 06.06.2018 15:08 # ganinilyha
    Фурункул на админе, может начнёшь нормальные заголовки писать?

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