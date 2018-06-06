Виллиан не понимает, почему его игнорировал Конте

Вингер "Челси" Виллиан пожаловался на главного тренера Антонио Конте за то, что итальянец слишком часто оставлял его на скамейке в минувшем сезоне.

Сразу 12 одноклубников Виллиана провели больше минут на футбольном поле, но именно бразилец был признан лучшим игроком "Челси" в завершившимся сезоне. Вингер не понимает, почему так произошло, и не может объяснить столь холодное отношение к нему Конте.



"Я был доволен собой в минувшем сезоне. Мне кажется, я играл весьма неплохо. Поверьте, я всегда выкладываюсь на максимум. Именно поэтому оставаться в числе запасных было так тяжело".



"Не подумайте, я уважаю решения тренера. Если он думает, что я не заслуживаю выходить в основе, то мне нечего сказать по этому поводу. Сейчас я сосредоточен на сборной Бразилии и Чемпионате Мира. Все мои мысли связаны только с этим турниром", - приводит слова Виллиана Daily Mail.