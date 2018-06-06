Хендерсон надеется, что чемпионство "Лестера" вдохновит сборную Англии

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон надеется, что поход "Лестера" за чемпионским титулом в Премьер-Лиге станет хорошей мотивацией для "трех львов" на Чемпионате Мира в России.

В сезоне 2015/16 команда Клаудио Раньери преподнесла, возможно, самую невероятную сенсацию за всю историю Премьер-Лиги. "Лисы" обошли всех грандов и за два тура до конца выиграли чемпионский титул, хотя за год до этого боролись за выживание.



Хендерсон понимает, что шансы англичан на победу в России оценивают похожим образом, поэтому Джордан хочет, чтобы сказка "Лестера" напомнила его партнерам о том, в футболе возможно все.



"В спорте всегда есть место сенсации. Посмотрите на пример "Лестера": когда они выиграли Премьер-Лигу, мало кто мог предположить перед началом сезона, что они возьмут чемпионский титул. Таких случаев было немало, поэтому мы должны верить, что достигнем тех же высот", - цитирует Хендерсона The Independent.