Хендерсон надеется, что чемпионство "Лестера" вдохновит сборную Англии

Джордан Хендерсон Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон надеется, что поход "Лестера" за чемпионским титулом в Премьер-Лиге станет хорошей мотивацией для "трех львов" на Чемпионате Мира в России.

В сезоне 2015/16 команда Клаудио Раньери преподнесла, возможно, самую невероятную сенсацию за всю историю Премьер-Лиги. "Лисы" обошли всех грандов и за два тура до конца выиграли чемпионский титул, хотя за год до этого боролись за выживание.

Хендерсон понимает, что шансы англичан на победу в России оценивают похожим образом, поэтому Джордан хочет, чтобы сказка "Лестера" напомнила его партнерам о том, в футболе возможно все.

"В спорте всегда есть место сенсации. Посмотрите на пример "Лестера": когда они выиграли Премьер-Лигу, мало кто мог предположить перед началом сезона, что они возьмут чемпионский титул. Таких случаев было немало, поэтому мы должны верить, что достигнем тех же высот", - цитирует Хендерсона The Independent.




Метки Лестер, сборная Англии, Хендерсон, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 06.06.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 651

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Последние комментарии:




  1. kojan 06.06.2018 15:30 # kojan
    как всегда, очередной ливерный ХРЕНЬдерсон несёт очередную хрень... для колбасных главное обозначить своё присутствие...

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  2. manutd-20champ 06.06.2018 15:03 # manutd-20champ
    уже победили в ЛЧ. пиздеж колбасы продолжается.

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  3. gerrard08 06.06.2018 14:52 # gerrard08
    Ну хоть объективную паралель построил.

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  4. fc-oil 06.06.2018 14:40 # fc-oil
    Пока в составе всякие деревянные Хендерсоны, тут уж их сборной ничего не светит.

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  5. scouser2005 06.06.2018 14:39 # scouser2005
    Понятно итак было, что на сборную Англии рассчитывать не стоит.. Зачем об этом говорить?

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  6. largo-winch 06.06.2018 14:37 # largo-winch
    В Лестере играли мужики, в сборной полно скамов и тоттенщита

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  7. hammersmith 06.06.2018 14:34 # hammersmith
    Хендерсон надеется, что чемпионство "Ливерпуля" вдохновит сборную Англий

    Источник: http://fapl.ru/posts/62988/

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  8. mancunia-planet 06.06.2018 14:21 # mancunia-planet
    хорошо не кариес в воротах

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  9. kily 06.06.2018 14:11 # kily
    Лол)) Чего же оно на ЧЕ-2016 не вдохновило?)))

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  10. fr1 06.06.2018 14:06 # fr1
    и показывает, что надо нырять

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