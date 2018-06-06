Хендерсон надеется, что чемпионство "Лестера" вдохновит сборную Англии
Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон надеется, что поход "Лестера" за чемпионским титулом в Премьер-Лиге станет хорошей мотивацией для "трех львов" на Чемпионате Мира в России.
В сезоне 2015/16 команда Клаудио Раньери преподнесла, возможно, самую невероятную сенсацию за всю историю Премьер-Лиги. "Лисы" обошли всех грандов и за два тура до конца выиграли чемпионский титул, хотя за год до этого боролись за выживание.
Хендерсон понимает, что шансы англичан на победу в России оценивают похожим образом, поэтому Джордан хочет, чтобы сказка "Лестера" напомнила его партнерам о том, в футболе возможно все.
"В спорте всегда есть место сенсации. Посмотрите на пример "Лестера": когда они выиграли Премьер-Лигу, мало кто мог предположить перед началом сезона, что они возьмут чемпионский титул. Таких случаев было немало, поэтому мы должны верить, что достигнем тех же высот", - цитирует Хендерсона The Independent.
06.06.2018 14:00
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Последние комментарии:
как всегда, очередной ливерный ХРЕНЬдерсон несёт очередную хрень... для колбасных главное обозначить своё присутствие...
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уже победили в ЛЧ. пиздеж колбасы продолжается.
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Ну хоть объективную паралель построил.
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Пока в составе всякие деревянные Хендерсоны, тут уж их сборной ничего не светит.
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Понятно итак было, что на сборную Англии рассчитывать не стоит.. Зачем об этом говорить?
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В Лестере играли мужики, в сборной полно скамов и тоттенщита
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Хендерсон надеется, что чемпионство "Ливерпуля" вдохновит сборную Англий
Источник: http://fapl.ru/posts/62988/
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хорошо не кариес в воротах
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Лол)) Чего же оно на ЧЕ-2016 не вдохновило?)))
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и показывает, что надо нырять
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