Де Брюйне не считает Гвардиолу расистом

Плеймейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне сомневается, что главный тренер Пеп Гвардиола недолюбливает африканских игроков.

После расставания с "Сити" полузащитник Яя Туре обвинил Гвардиолу во всех смертных грехах. Более того, ивуариец назвал Пепа расистом и пообещал, что отправит ему торт, когда тренер выставит пятерых африканцев в составе.



У Де Брюйне за два года работы с испанцем сложилось противоположное мнение. Кевин уверен: Туре перестал получать игровую практику, потому что больше не соответствовал требованиям Пепа.



"Я никогда не замечал за ним чего-то подобного. И вообще было бы странно, если бы тренер был расистом с учетом того, что за "Сити" играет много темнокожих ребят".



"Я не знаю, что именно сказал Яя: возможно, его слова неверно перевели или интерпретировали. Когда ты не выходишь на поле, тебе всегда что-то мешает".



"В конце концов мы провели лучший сезон в истории, а это значит, что тренер принимал в основном правильные решения по составу. Возможно, Яя не играл, потому что был не в лучшей физической форме. Я не видел каких-либо проявлений расизма ни со стороны Пепа, ни со стороны других сотрудников клуба", - цитирует Де Брюйне The Guardian.