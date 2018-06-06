Де Брюйне не считает Гвардиолу расистом

Де Брюйне и Гвардиола Плеймейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне сомневается, что главный тренер Пеп Гвардиола недолюбливает африканских игроков.

После расставания с "Сити" полузащитник Яя Туре обвинил Гвардиолу во всех смертных грехах. Более того, ивуариец назвал Пепа расистом и пообещал, что отправит ему торт, когда тренер выставит пятерых африканцев в составе.

У Де Брюйне за два года работы с испанцем сложилось противоположное мнение. Кевин уверен: Туре перестал получать игровую практику, потому что больше не соответствовал требованиям Пепа.

"Я никогда не замечал за ним чего-то подобного. И вообще было бы странно, если бы тренер был расистом с учетом того, что за "Сити" играет много темнокожих ребят".

"Я не знаю, что именно сказал Яя: возможно, его слова неверно перевели или интерпретировали. Когда ты не выходишь на поле, тебе всегда что-то мешает".

"В конце концов мы провели лучший сезон в истории, а это значит, что тренер принимал в основном правильные решения по составу. Возможно, Яя не играл, потому что был не в лучшей физической форме. Я не видел каких-либо проявлений расизма ни со стороны Пепа, ни со стороны других сотрудников клуба", - цитирует Де Брюйне The Guardian.




Метки Гвардиола, Де Брюйне, Манчестер Сити, Туре

Автор foxmcfc   

Дата 06.06.2018 13:00

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  1. beatboy 06.06.2018 13:33 # beatboy
    Де Брюйне - идеальный игрок команды Пепа, лижет хозяину руки и защищает как собака, лишь бы остаться ключевым игроком основы))

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  2. fanat-united 06.06.2018 13:32 # fanat-united
    Первый лизун пошёл

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  3. suarezov 06.06.2018 13:31 # suarezov
    ну да, ты че белый

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  4. mancunia-planet 06.06.2018 13:13 # mancunia-planet
    ноу расизм, ноу нигаз

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  5. tokadan 06.06.2018 13:02 # tokadan
    А что же темнокожие ребята то молчат?)

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