У Моуриньо появилось трое новых помощников

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо продолжает реформировать свой тренерский штаб к предсезонному периоду, проведя уже три новых назначения.

Впервые за 17 лет Моуриньо будет готовиться к сезону без своего ближайшего помощника Руи Фариа, об уходе которого с "Олд Траффорд" было объявлено в прошлом месяце.



Моуриньо заранее пообещал, что не будет искать прямую замену Фариа, а распределит обязанности Руи между своими помощниками, среди которых уже трое новых имен.



Manchester Evening News напоминает, что теперь Моуриньо будет ассистировать Майкл Кэррик, для которого минувший сезон стал последним в игровой карьере. Предполагается, что экс-полузащитник сборной Англии будет своего рода доверенным лицом футболистов и отвечать за игру в полузащите.



Стефано Рапетти, другой новичок в тренерском штабе "красных дьяволов", будет ответственен за физическую подготовку. Именно на этой сфере итальянец был сосредоточен в своих предыдущих клубах "Интере" и "Сампдории".



Наконец, повышение получил талантливый Киран Маккенна, который с 2016 года тренировал команду "Юнайтед" U-18. Он, как предполагается, предложит свежие идеи относительно игрового стиля "дьяволов".



Издание отмечает, что все эти перестановки — вынужденные. Если бы Фариа остался в "Юнайтед", Моуриньо ограничился бы внедрением в свой штаб Кэррика.