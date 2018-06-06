У Моуриньо появилось трое новых помощников

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо продолжает реформировать свой тренерский штаб к предсезонному периоду, проведя уже три новых назначения.

Впервые за 17 лет Моуриньо будет готовиться к сезону без своего ближайшего помощника Руи Фариа, об уходе которого с "Олд Траффорд" было объявлено в прошлом месяце.

Моуриньо заранее пообещал, что не будет искать прямую замену Фариа, а распределит обязанности Руи между своими помощниками, среди которых уже трое новых имен.

Manchester Evening News напоминает, что теперь Моуриньо будет ассистировать Майкл Кэррик, для которого минувший сезон стал последним в игровой карьере. Предполагается, что экс-полузащитник сборной Англии будет своего рода доверенным лицом футболистов и отвечать за игру в полузащите.

Стефано Рапетти, другой новичок в тренерском штабе "красных дьяволов", будет ответственен за физическую подготовку. Именно на этой сфере итальянец был сосредоточен в своих предыдущих клубах "Интере" и "Сампдории".

Наконец, повышение получил талантливый Киран Маккенна, который с 2016 года тренировал команду "Юнайтед" U-18. Он, как предполагается, предложит свежие идеи относительно игрового стиля "дьяволов".

Издание отмечает, что все эти перестановки — вынужденные. Если бы Фариа остался в "Юнайтед", Моуриньо ограничился бы внедрением в свой штаб Кэррика.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 06.06.2018 13:25 # frisby
    трое в лодке не считая обосцанного. гавно клуп гавно физрук

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  2. mancunia-planet 06.06.2018 13:09 # mancunia-planet
    Вэлкам!
    Чмоур, аут!

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  3. vasilevich8 06.06.2018 12:04 # vasilevich8
    ... но не кубков

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