"Эвертон" готов избавиться от более чем 10 игроков

Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс заявил, что этим летом его клуб собирается избавиться от более чем 10 игроков.

Прошлым летом "ириски" потратили 150 миллионов фунтов на новичков, а в январе — еще 40 млн. В результате зарплатная ведомость клуба оказалась серьезно раздута, а некоторые игроки лишились всякой возможности получать практику.



Учитывая это, Брандсу и новому тренеру "Эвертона" Марку Силве сперва придется избавиться от балласта и облегчить зарплатную ведомость, прежде чем на "Гудисон Парк" появятся новички.



"Нет, этим летом похожих трат не будет. В первую очередь нам нужно самим заработать деньги на новичков, продав имеющихся игроков. Также нужно учитывать ситуацию с зарплатами".



"Конечно, деньги — это важно, но тренер не может работать с составом, в котором 38 игроков. Мы должны обеспечить Марку состав, которым можно управлять, вдобавок оставив пространство для приглашения молодежи в первую команду".



"Скажем так, оставить нужно 25-30 игроков. Сейчас их здесь 38, и многое уже не молоды. Мы должны быть честны, принимая решения насчет них. Есть ли у них перспективы в "Эвертоне"? Некоторые разговоры будут не самыми приятными, но я думаю, Марку должен начинать сезон с составом, где каждый хочет играть и имеет возможность играть".



"В Англии много клубов, и болельщики с медиа постоянно требуют от тебя приобретений. Но ты должен быть осторожен, ведь, учитывая уровень зарплат в Англии, что ты будешь делать, если игрок не заиграет? В большинстве стран не платят таких денег, как здесь, поэтому многие игроки, которые не играют здесь, не смогут никуда уйти, потому что зарплаты несравнимы".



"Я всегда говорю, что восемь или девять из 10 покупаемых тобой игроков должны быть успешны. Конечно, они не машины, и нельзя заставить их играть по нажатию кнопки. Надеюсь, я преуспею в избавлении от правильный игроков. Они хорошие игроки, поэтому я надеюсь на интерес к некоторым из наших игроков", — цитирует Брандса The Guardian.