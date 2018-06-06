Куртуа: "Сотрясение не может быть оправданием ошибок Кариуса"

Лорис Кариус Голкипер "Челси" Тибо Куртуа сомневается, что сотрясение могло стать причиной провала его коллеги из "Ливерпуля" Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов.

На текущей неделе выяснилось, что спустя несколько дней после проигранного "красными" финала против "Реала" доктора диагностировали у Кариуса сотрясение, которое Лорис получил в столкновении с Серхио Рамосом.

Как кажется, теперь у Кариуса появилось серьезное оправдание тем двум грубейшим ошибкам, которые и предрешили судьбу матча в Киеве. Однако Куртуа предполагает, что сотрясение здесь не при чем.

"У меня было нечто похожее, когда я столкнулся с Алексисом Санчесом. Я получил сотрясение и не мог видеть мяч, поэтому через 20 минут я все-таки покинул поле".

"Мне жаль, что случилось с ним (Кариусом), но как можно оправдать две эти ошибки сотрясением? Ведь он также совершил и два удивительных сейва. Или это удача? Я не знаю, потому что в случае сотрясения он мог не видеть мяча".

"Ему не повезло два раза ошибиться таким образом, но если у тебя сотрясение, ты должен закончить игру сам или по указанию докторов, ведь ты не можешь четко видеть мяч".

"Если они хотят сказать, что все это случилось из-за сотрясения, то это их дело. Такое бывает с голкипером, но я нахожу странным винить во всем сотрясение", — цитирует Куртуа Sky Sports.



Метки Кариус, Куртуа, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1345

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. helicopter 06.06.2018 11:22 # helicopter
    странно слышать это от вратаря пустившего 2 шары меж ног в ближний угол...нескладная носатая дырка

    (ответить)

  2. udaff 06.06.2018 11:10 # udaff
    В кое-то веке адекватная реплика от Куртуа.

    (ответить)

  3. ccchelsea 06.06.2018 10:55 # ccchelsea
    Красиво поссал на дырку портовую.

    (ответить)

  4. admet 06.06.2018 10:47 # admet
    Колбасных продолжают унижать!))

    (ответить)

  5. narcot 06.06.2018 10:36 # narcot
    потому что у куртуа бестолковка

    (ответить)

  6. vasilevich8 06.06.2018 10:34 # vasilevich8
    Оправданием твоих дырявых рук не может стать ничего, даже твой нос! Вали быстрее из клуба, ибокаждый второе, ато и каждый удар в створ - гол! Что-то носачтый в край раскукарекался, но ты не переживай, реал на ворота лучше Манэ поставит чем твой бубель

    (ответить)

  7. vyrentz 06.06.2018 10:14 # vyrentz
    Что касается Куртуа, то он, на самом деле, не видел мяча из-за сверхдлинного, во всех смыслах, носа.

    (ответить)

  8. largo-winch 06.06.2018 10:14 # largo-winch
    Со следующего сезона Кариус будет играть со шлемом и станет легендой клуба, как Петр Чех в Арсенале

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: