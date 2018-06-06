Куртуа: "Сотрясение не может быть оправданием ошибок Кариуса"
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа сомневается, что сотрясение могло стать причиной провала его коллеги из "Ливерпуля" Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов.
На текущей неделе выяснилось, что спустя несколько дней после проигранного "красными" финала против "Реала" доктора диагностировали у Кариуса сотрясение, которое Лорис получил в столкновении с Серхио Рамосом.
Как кажется, теперь у Кариуса появилось серьезное оправдание тем двум грубейшим ошибкам, которые и предрешили судьбу матча в Киеве. Однако Куртуа предполагает, что сотрясение здесь не при чем.
"У меня было нечто похожее, когда я столкнулся с Алексисом Санчесом. Я получил сотрясение и не мог видеть мяч, поэтому через 20 минут я все-таки покинул поле".
"Мне жаль, что случилось с ним (Кариусом), но как можно оправдать две эти ошибки сотрясением? Ведь он также совершил и два удивительных сейва. Или это удача? Я не знаю, потому что в случае сотрясения он мог не видеть мяча".
"Ему не повезло два раза ошибиться таким образом, но если у тебя сотрясение, ты должен закончить игру сам или по указанию докторов, ведь ты не можешь четко видеть мяч".
"Если они хотят сказать, что все это случилось из-за сотрясения, то это их дело. Такое бывает с голкипером, но я нахожу странным винить во всем сотрясение", — цитирует Куртуа Sky Sports.
06.06.2018 10:00
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Последние комментарии:
странно слышать это от вратаря пустившего 2 шары меж ног в ближний угол...нескладная носатая дырка
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В кое-то веке адекватная реплика от Куртуа.
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Красиво поссал на дырку портовую.
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Колбасных продолжают унижать!))
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потому что у куртуа бестолковка
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Оправданием твоих дырявых рук не может стать ничего, даже твой нос! Вали быстрее из клуба, ибокаждый второе, ато и каждый удар в створ - гол! Что-то носачтый в край раскукарекался, но ты не переживай, реал на ворота лучше Манэ поставит чем твой бубель
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Что касается Куртуа, то он, на самом деле, не видел мяча из-за сверхдлинного, во всех смыслах, носа.
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Со следующего сезона Кариус будет играть со шлемом и станет легендой клуба, как Петр Чех в Арсенале
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