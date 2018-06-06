Куртуа: "Сотрясение не может быть оправданием ошибок Кариуса"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа сомневается, что сотрясение могло стать причиной провала его коллеги из "Ливерпуля" Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов.

На текущей неделе выяснилось, что спустя несколько дней после проигранного "красными" финала против "Реала" доктора диагностировали у Кариуса сотрясение, которое Лорис получил в столкновении с Серхио Рамосом.



Как кажется, теперь у Кариуса появилось серьезное оправдание тем двум грубейшим ошибкам, которые и предрешили судьбу матча в Киеве. Однако Куртуа предполагает, что сотрясение здесь не при чем.



"У меня было нечто похожее, когда я столкнулся с Алексисом Санчесом. Я получил сотрясение и не мог видеть мяч, поэтому через 20 минут я все-таки покинул поле".



"Мне жаль, что случилось с ним (Кариусом), но как можно оправдать две эти ошибки сотрясением? Ведь он также совершил и два удивительных сейва. Или это удача? Я не знаю, потому что в случае сотрясения он мог не видеть мяча".



"Ему не повезло два раза ошибиться таким образом, но если у тебя сотрясение, ты должен закончить игру сам или по указанию докторов, ведь ты не можешь четко видеть мяч".



"Если они хотят сказать, что все это случилось из-за сотрясения, то это их дело. Такое бывает с голкипером, но я нахожу странным винить во всем сотрясение", — цитирует Куртуа Sky Sports.