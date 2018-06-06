"Челси" отложил решение по Конте из-за "Реала"

"Челси" отложил решение по своему главному тренеру Антонио Конте из-за возможного интереса к итальянцу со стороны "Реала".

На финише сезона Конте выглядел обреченным — казалось, даже завоевание Кубка Англии не спасет его от увольнения. Однако "синие" не спешат выгонять Антонио, хотя при этом активно ищут ему замену.



Меж тем, в данный момент Конте называется одним из фаворитов на замену Зинедину Зидану, который внезапно покинул тренерский мостик "Реала" спустя считанные дни после победы в финале Лиги Чемпионов.



Если "Реал" действительно пригласит Конте, то лондонцы уже сами смогут получить компенсацию, а не выплачивать ее самостоятельно за увольнение Антонио. Этим и вызвана задержка с решением насчет итальянского специалиста, сообщает The Telegraph.



Даже если Конте не получит приглашения из "Реала", приход в Мадрид нового тренера может вызвать "эффект домино" в европейском футболе и позволить "синим" найти выход из ситуации без лишних затрат.