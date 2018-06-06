"Челси" отложил решение по Конте из-за "Реала"
"Челси" отложил решение по своему главному тренеру Антонио Конте из-за возможного интереса к итальянцу со стороны "Реала".
На финише сезона Конте выглядел обреченным — казалось, даже завоевание Кубка Англии не спасет его от увольнения. Однако "синие" не спешат выгонять Антонио, хотя при этом активно ищут ему замену.
Меж тем, в данный момент Конте называется одним из фаворитов на замену Зинедину Зидану, который внезапно покинул тренерский мостик "Реала" спустя считанные дни после победы в финале Лиги Чемпионов.
Если "Реал" действительно пригласит Конте, то лондонцы уже сами смогут получить компенсацию, а не выплачивать ее самостоятельно за увольнение Антонио. Этим и вызвана задержка с решением насчет итальянского специалиста, сообщает The Telegraph.
Даже если Конте не получит приглашения из "Реала", приход в Мадрид нового тренера может вызвать "эффект домино" в европейском футболе и позволить "синим" найти выход из ситуации без лишних затрат.
06.06.2018 09:00
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Говорят, Сарри сильно Грановскую унизил. Слыхали не? Что там произошло вообще?
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надо оставить конте, 100% даст результат, все остальные варианты это сколари и боуши
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Ну если и Реал начнёт парковать автобус с Леганесом, то я уже не знаю что это. Но и Блана в Челси ничего не ждёт, ничего хорошего. Пойдёт по схеме Сколлари.
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