"Челси" отложил решение по Конте из-за "Реала"

Антонио Конте "Челси" отложил решение по своему главному тренеру Антонио Конте из-за возможного интереса к итальянцу со стороны "Реала".

На финише сезона Конте выглядел обреченным — казалось, даже завоевание Кубка Англии не спасет его от увольнения. Однако "синие" не спешат выгонять Антонио, хотя при этом активно ищут ему замену.

Меж тем, в данный момент Конте называется одним из фаворитов на замену Зинедину Зидану, который внезапно покинул тренерский мостик "Реала" спустя считанные дни после победы в финале Лиги Чемпионов.

Если "Реал" действительно пригласит Конте, то лондонцы уже сами смогут получить компенсацию, а не выплачивать ее самостоятельно за увольнение Антонио. Этим и вызвана задержка с решением насчет итальянского специалиста, сообщает The Telegraph.

Даже если Конте не получит приглашения из "Реала", приход в Мадрид нового тренера может вызвать "эффект домино" в европейском футболе и позволить "синим" найти выход из ситуации без лишних затрат.



Метки Конте, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. udaff 06.06.2018 09:45 # udaff
    Говорят, Сарри сильно Грановскую унизил. Слыхали не? Что там произошло вообще?

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  2. osivori 06.06.2018 09:30 # osivori
    надо оставить конте, 100% даст результат, все остальные варианты это сколари и боуши

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  3. blueswin 06.06.2018 09:23 # blueswin
    Ну если и Реал начнёт парковать автобус с Леганесом, то я уже не знаю что это. Но и Блана в Челси ничего не ждёт, ничего хорошего. Пойдёт по схеме Сколлари.

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