Силлессен знает об интересе "Арсенала" и "Ливерпуля"

Голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен заявил, что знает об интересе к своей персоне со стороны "Арсенала" и "Ливерпуля".

В минувшем сезоне Силлессен сыграл только 11 матчей, включая девять в Кубке Испании, который "Барселона" завоевала, разгромив в финале "Севилью" со счетом 5:0. В этих 11 матчах Яспер пропустил три гола.



29-летний голландец не желает покидать "Ноу Камп", но если "Барселона" укажет ему на дверь, то Силлессен уже знает, где есть интерес к его услугам.



"Думаю, я неплохо сыграл свои матчи в Кубке Испании. Мне необходимо быть терпеливым. Я лишь знаю, что "Барселона" не хочет продавать меня".



"Арсенал" и "Ливерпуль — неплохие клубы, но если "Барселона" скажет "мы любим тебя", тогда я приму их решение и останусь здесь".



"Я подожду до 16 июля, когда мы возвращаемся из отпусков. Посмотрим, что они решат. Пока я ничего не знаю. Если клуб хочет сохранить меня, я готов остаться. У меня есть пятилетний контракт с ними", — сообщил Силлессен Fox Sports.