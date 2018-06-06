"Ливерпуль" хочет купить Мойзеса Симона
"Ливерпуль" хочет приобрести вингера "Гента" и сборной Нигерии Мойзеса Симона.
На протяжении минувшего сезона 22-летнего Симона просматривали многие клубы Премьер-Лиги, но особенно тщательно — "Ливерпуль", утверждает Liverpool Echo.
Теперь "красные" готовы выдвинуть свое предложение о покупке нигерийца, который видится относительно недорогой опцией по укреплению атакующей игры — контракт Симона истекает уже через год, поэтому "Гент" готов отпустить свою звезду примерно за 10 млн. фунтов.
На "Энфилде" Симон мог бы стать дублером для Мохамеда Салаха и Садио Мане. Мойзес способен сыграть на обоих флангах, но особенно предпочитает действовать слева, откуда в минувшем сезоне ему удалось забить шесть голов и отдать три результативные передачи.
Добавим, что из-за травмы Симон не попал в заявку своей сборной для участия в Чемпионате Мира в России.
06.06.2018 07:00
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