"Ливерпуль" хочет купить Мойзеса Симона

Мойзес Симон "Ливерпуль" хочет приобрести вингера "Гента" и сборной Нигерии Мойзеса Симона.

На протяжении минувшего сезона 22-летнего Симона просматривали многие клубы Премьер-Лиги, но особенно тщательно — "Ливерпуль", утверждает Liverpool Echo.

Теперь "красные" готовы выдвинуть свое предложение о покупке нигерийца, который видится относительно недорогой опцией по укреплению атакующей игры — контракт Симона истекает уже через год, поэтому "Гент" готов отпустить свою звезду примерно за 10 млн. фунтов.

На "Энфилде" Симон мог бы стать дублером для Мохамеда Салаха и Садио Мане. Мойзес способен сыграть на обоих флангах, но особенно предпочитает действовать слева, откуда в минувшем сезоне ему удалось забить шесть голов и отдать три результативные передачи.

Добавим, что из-за травмы Симон не попал в заявку своей сборной для участия в Чемпионате Мира в России.



Метки Гент, Ливерпуль, Симон

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2018 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1256

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  1. farot 06.06.2018 08:38 # farot
    осталось еще Туре свободным агентом подписать. Он будет счастлив

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  2. liverpool1892est 06.06.2018 08:08 # liverpool1892est
    Тупицы ебаные купите уже вратаря!

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  3. gormartin 06.06.2018 07:52 # gormartin
    Заебали негры Ливерпуль превращается в негритянский архипелаг

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  4. nordway 06.06.2018 07:16 # nordway
    Для колбасного цеха самое то, выносливый раб-бегунок

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  5. wengerrrro 06.06.2018 07:14 # wengerrrro
    замена мане/салаха

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