"Ливерпуль" хочет купить Мойзеса Симона

"Ливерпуль" хочет приобрести вингера "Гента" и сборной Нигерии Мойзеса Симона.

На протяжении минувшего сезона 22-летнего Симона просматривали многие клубы Премьер-Лиги, но особенно тщательно — "Ливерпуль", утверждает Liverpool Echo.



Теперь "красные" готовы выдвинуть свое предложение о покупке нигерийца, который видится относительно недорогой опцией по укреплению атакующей игры — контракт Симона истекает уже через год, поэтому "Гент" готов отпустить свою звезду примерно за 10 млн. фунтов.



На "Энфилде" Симон мог бы стать дублером для Мохамеда Салаха и Садио Мане. Мойзес способен сыграть на обоих флангах, но особенно предпочитает действовать слева, откуда в минувшем сезоне ему удалось забить шесть голов и отдать три результативные передачи.



Добавим, что из-за травмы Симон не попал в заявку своей сборной для участия в Чемпионате Мира в России.