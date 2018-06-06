Светская хроника за среду

"Манчестер Сити" не удалось приобрести Миралема Пьянича. "Ливерпуль" провел встречу с Алиссоном. Лоран Блан близок к назначению в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери значительно продвинулся в переговорах с "Челси". (RTL)



"Ювентус" отклонил предложение "Манчестер Сити" в 44 миллиона фунтов о покупке полузащитника Миралема Пьянича. (Daily Mail)



Защитник "Порту" Диогу Далот прошел медицинское обследование в "Манчестер Юнайтед". (Sky Sports)



"Юнайтед" сделал запрос насчет центрального защитника "Севильи" Клемана Лангле, оцениваемого в 31 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Ливерпуль" провел переговоры с голкипером "Ромы" Алиссоном, когда тот играл со сборной Бразилии на "Энфилде" против хорватов. (UOL)



"Ливерпуль" поспорит с "Арсеналом" за защитника "Фрайбурга" Чаглара Сеюнджю. (Turkish-Football)



Оцениваемый в 60 млн. фунтов вингер Желсон Мартинш может расторгнуть свой контракт со "Спортингом" и уйти свободным агентом в "Арсенал". (Tutto Mercato Web)



"Байер" открыт к продаже голкипера Бернда Лено, на которого претендует "Арсенал". (Bild)



"Севилья" потребует от "Арсенала" 35 млн. фунтов за полузащитника Стивена Нзонзи. (Daily Express)



"Эвертон" надеется воспользоваться неопределенной ситуацией с главным тренером "Челси" и обойти "синих" в борьбе за защитника "Ньюкасла" Джамаала Ласселлса. (Evening Standard)



"Челси", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" заинтересованы в нападающем "Вест Бромвича" Саломоне Рондоне, который доступен за 3 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Голкипер Яспер Силлессен готов отправиться в Премьер-Лигу, но только если "Барселона" откажется от его услуг. (Fox Sports)



"Лестер" лидирует в борьбе за полузащитника "Норвича" Джеймса Мэддисона, оцениваемого более чем в 20 млн. фунтов. (PA)



В борьбу за Мэддисона вступил "Фулхэм". (Sky Sports)



"Лестер" начал переговоры о покупке защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса, который доступен за 3 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Вест Бромвич" отказался продать в "Стоук" вингера Джеймса Макклина за 4 млн. фунтов. (Birmingham Mail)



"Вулверхэмптон" заработает 2 млн. фунтов за неделю, перепродав нападающего Беника Афоне в "Стоук". (The Times)



Другое



Нападающий Алексис Санчес отказался от перехода в "Сити" в январе лишь потому, что "горожане" не согласились ему платить 600 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mail)



Лоран Блан близок к назначению главным тренером "Челси". (Daily Express)



Патрик Клюйверт может возглавить "Сент-Миррен". (The Sun)



Мануэль Пеллегрини уже в непростых отношения с владельцами "Вест Хэма" — спустя лишь две недели после назначения. (Daily Mirror)



Нападающий "Лестера" Джейми Варди получит место в стартовом составе сборной Англии на товарищеский матч против Коста-Рики в четверг вечером. (Daily Mail)



Наставник англичан Гарет Саутгейт сообщил полузащитнику "Ливерпуля" Джордану Хендерсону, что тот не будет его капитаном на ЧМ-2018, накануне финала Лиги Чемпионов против "Реала". (Daily Mail)



УЕФА дисквалифицировал голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона на три матча за конфликт с английским рефери Майклом Оливером. (Daily Mirror)



Легенда "Рейнджерс" Энди Горам считает, что Стивен Джеррард должен не только тренировать шотландскую команду, но и играть за нее. (Daily Express)