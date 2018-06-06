Светская хроника за среду
"Манчестер Сити" не удалось приобрести Миралема Пьянича. "Ливерпуль" провел встречу с Алиссоном. Лоран Блан близок к назначению в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери значительно продвинулся в переговорах с "Челси". (RTL)
"Ювентус" отклонил предложение "Манчестер Сити" в 44 миллиона фунтов о покупке полузащитника Миралема Пьянича. (Daily Mail)
Защитник "Порту" Диогу Далот прошел медицинское обследование в "Манчестер Юнайтед". (Sky Sports)
"Юнайтед" сделал запрос насчет центрального защитника "Севильи" Клемана Лангле, оцениваемого в 31 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Ливерпуль" провел переговоры с голкипером "Ромы" Алиссоном, когда тот играл со сборной Бразилии на "Энфилде" против хорватов. (UOL)
"Ливерпуль" поспорит с "Арсеналом" за защитника "Фрайбурга" Чаглара Сеюнджю. (Turkish-Football)
Оцениваемый в 60 млн. фунтов вингер Желсон Мартинш может расторгнуть свой контракт со "Спортингом" и уйти свободным агентом в "Арсенал". (Tutto Mercato Web)
"Байер" открыт к продаже голкипера Бернда Лено, на которого претендует "Арсенал". (Bild)
"Севилья" потребует от "Арсенала" 35 млн. фунтов за полузащитника Стивена Нзонзи. (Daily Express)
"Эвертон" надеется воспользоваться неопределенной ситуацией с главным тренером "Челси" и обойти "синих" в борьбе за защитника "Ньюкасла" Джамаала Ласселлса. (Evening Standard)
"Челси", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" заинтересованы в нападающем "Вест Бромвича" Саломоне Рондоне, который доступен за 3 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Голкипер Яспер Силлессен готов отправиться в Премьер-Лигу, но только если "Барселона" откажется от его услуг. (Fox Sports)
"Лестер" лидирует в борьбе за полузащитника "Норвича" Джеймса Мэддисона, оцениваемого более чем в 20 млн. фунтов. (PA)
В борьбу за Мэддисона вступил "Фулхэм". (Sky Sports)
"Лестер" начал переговоры о покупке защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса, который доступен за 3 млн. фунтов. (Daily Mirror)
"Вест Бромвич" отказался продать в "Стоук" вингера Джеймса Макклина за 4 млн. фунтов. (Birmingham Mail)
"Вулверхэмптон" заработает 2 млн. фунтов за неделю, перепродав нападающего Беника Афоне в "Стоук". (The Times)
Другое
Нападающий Алексис Санчес отказался от перехода в "Сити" в январе лишь потому, что "горожане" не согласились ему платить 600 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mail)
Лоран Блан близок к назначению главным тренером "Челси". (Daily Express)
Патрик Клюйверт может возглавить "Сент-Миррен". (The Sun)
Мануэль Пеллегрини уже в непростых отношения с владельцами "Вест Хэма" — спустя лишь две недели после назначения. (Daily Mirror)
Нападающий "Лестера" Джейми Варди получит место в стартовом составе сборной Англии на товарищеский матч против Коста-Рики в четверг вечером. (Daily Mail)
Наставник англичан Гарет Саутгейт сообщил полузащитнику "Ливерпуля" Джордану Хендерсону, что тот не будет его капитаном на ЧМ-2018, накануне финала Лиги Чемпионов против "Реала". (Daily Mail)
УЕФА дисквалифицировал голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона на три матча за конфликт с английским рефери Майклом Оливером. (Daily Mirror)
Легенда "Рейнджерс" Энди Горам считает, что Стивен Джеррард должен не только тренировать шотландскую команду, но и играть за нее. (Daily Express)
06.06.2018 06:45
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Последние комментарии:
Внимание вопрос! (к адекватным знатокам)
Кто круче Силессен или Лено? Или лучше Оспину сделать первым номером?
(ответить)
Ну какой Блан?? Нуу какоооой???? Ваxye
(ответить)
грибоёб под шконарём?
(ответить)
За Пьянича предложили 44 :facepalm: а почему не ведро картошки? Даже в FM после таких предложений AI на тебя обижается и не берет трубку.
(ответить)
Пацаны я из Кыргызстана
(ответить)
Те, кем интересуется МЮ, не похожи на усиление.
(ответить)
Ну давай миха нострадамус. Почитаем @ грибоёбы
(ответить)
В борьбу за Мэддисона вступил "Фулхэм". (Sky Sports)
Сбылась мечта Ильи.
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Челсей и Куры какие то фетишисты - вечно им интересны старые форварды
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Ну и нафиг этого Алиссиона, Облака лучше пилите.
P.s удачи челси в ЛЕ!
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