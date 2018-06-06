Светская хроника за среду

Светская хроника "Манчестер Сити" не удалось приобрести Миралема Пьянича. "Ливерпуль" провел встречу с Алиссоном. Лоран Блан близок к назначению в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери значительно продвинулся в переговорах с "Челси". (RTL)

"Ювентус" отклонил предложение "Манчестер Сити" в 44 миллиона фунтов о покупке полузащитника Миралема Пьянича. (Daily Mail)

Защитник "Порту" Диогу Далот прошел медицинское обследование в "Манчестер Юнайтед". (Sky Sports)

"Юнайтед" сделал запрос насчет центрального защитника "Севильи" Клемана Лангле, оцениваемого в 31 млн. фунтов. (Daily Mail)

"Ливерпуль" провел переговоры с голкипером "Ромы" Алиссоном, когда тот играл со сборной Бразилии на "Энфилде" против хорватов. (UOL)

"Ливерпуль" поспорит с "Арсеналом" за защитника "Фрайбурга" Чаглара Сеюнджю. (Turkish-Football)

Оцениваемый в 60 млн. фунтов вингер Желсон Мартинш может расторгнуть свой контракт со "Спортингом" и уйти свободным агентом в "Арсенал". (Tutto Mercato Web)

"Байер" открыт к продаже голкипера Бернда Лено, на которого претендует "Арсенал". (Bild)

"Севилья" потребует от "Арсенала" 35 млн. фунтов за полузащитника Стивена Нзонзи. (Daily Express)

"Эвертон" надеется воспользоваться неопределенной ситуацией с главным тренером "Челси" и обойти "синих" в борьбе за защитника "Ньюкасла" Джамаала Ласселлса. (Evening Standard)

"Челси", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" заинтересованы в нападающем "Вест Бромвича" Саломоне Рондоне, который доступен за 3 млн. фунтов. (Daily Mirror)

Голкипер Яспер Силлессен готов отправиться в Премьер-Лигу, но только если "Барселона" откажется от его услуг. (Fox Sports)

"Лестер" лидирует в борьбе за полузащитника "Норвича" Джеймса Мэддисона, оцениваемого более чем в 20 млн. фунтов. (PA)

В борьбу за Мэддисона вступил "Фулхэм". (Sky Sports)

"Лестер" начал переговоры о покупке защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса, который доступен за 3 млн. фунтов. (Daily Mirror)

"Вест Бромвич" отказался продать в "Стоук" вингера Джеймса Макклина за 4 млн. фунтов. (Birmingham Mail)

"Вулверхэмптон" заработает 2 млн. фунтов за неделю, перепродав нападающего Беника Афоне в "Стоук". (The Times)

Другое

Нападающий Алексис Санчес отказался от перехода в "Сити" в январе лишь потому, что "горожане" не согласились ему платить 600 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mail)

Лоран Блан близок к назначению главным тренером "Челси". (Daily Express)

Патрик Клюйверт может возглавить "Сент-Миррен". (The Sun)

Мануэль Пеллегрини уже в непростых отношения с владельцами "Вест Хэма" — спустя лишь две недели после назначения. (Daily Mirror)

Нападающий "Лестера" Джейми Варди получит место в стартовом составе сборной Англии на товарищеский матч против Коста-Рики в четверг вечером. (Daily Mail)

Наставник англичан Гарет Саутгейт сообщил полузащитнику "Ливерпуля" Джордану Хендерсону, что тот не будет его капитаном на ЧМ-2018, накануне финала Лиги Чемпионов против "Реала". (Daily Mail)

УЕФА дисквалифицировал голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона на три матча за конфликт с английским рефери Майклом Оливером. (Daily Mirror)

Легенда "Рейнджерс" Энди Горам считает, что Стивен Джеррард должен не только тренировать шотландскую команду, но и играть за нее. (Daily Express)



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Автор mihajlo   

Дата 06.06.2018 06:45

Количество просмотров Просмотров: 4433

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Последние комментарии:




  1. xiaomi 06.06.2018 09:03 # xiaomi
    Внимание вопрос! (к адекватным знатокам)
    Кто круче Силессен или Лено? Или лучше Оспину сделать первым номером?

    (ответить)

  2. lancerlancer1 06.06.2018 08:52 # lancerlancer1
    Ну какой Блан?? Нуу какоооой???? Ваxye

    (ответить)

  3. narcot 06.06.2018 08:50 # narcot
    грибоёб под шконарём?

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  4. vyrentz 06.06.2018 08:28 # vyrentz
    За Пьянича предложили 44 :facepalm: а почему не ведро картошки? Даже в FM после таких предложений AI на тебя обижается и не берет трубку.

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  5. hammersmith 06.06.2018 08:17 # hammersmith
    Пацаны я из Кыргызстана

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  6. brown-ale 06.06.2018 08:02 # brown-ale
    Те, кем интересуется МЮ, не похожи на усиление.

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  7. mototroller 06.06.2018 07:46 # mototroller
    Ну давай миха нострадамус. Почитаем @ грибоёбы

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  8. budun 06.06.2018 07:33 # budun
    В борьбу за Мэддисона вступил "Фулхэм". (Sky Sports)
    Сбылась мечта Ильи.

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  9. nordway 06.06.2018 07:17 # nordway
    Челсей и Куры какие то фетишисты - вечно им интересны старые форварды

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  10. tigerpool 06.06.2018 07:07 # tigerpool
    Ну и нафиг этого Алиссиона, Облака лучше пилите.

    P.s удачи челси в ЛЕ!

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