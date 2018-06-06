Куртуа удивлен слухами о том, что "Челси" ищет нового голкипера

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа удивлен слухами о планах своего клуба искать другого стража ворот и по-прежнему планирует обсудить с "синими" новый контракт.

На днях в прессе появилась информация, что "Челси" решил не возобновлять переговоры с Куртуа о продлении его истекающего через год контракта. Сообщалось, что Тибо будет продан уже этим летом.



Одновременно с этим "Челси" стал искать нового первого номера, обратив внимание на Алиссона из "Ромы" и Джека Батленда из "Стоука".



Однако подобного рода спекуляции стали настоящим шоком для Куртуа, утверждает Evening Standard со ссылкой на близкий к 26-летнему игроку сборной Бельгии источник.



Сам Тибо не планирует уходить со "Стэмфорд Бридж" и ожидает вновь сесть за стол переговоров с "Челси", как только вернется с Чемпионата Мира в России.