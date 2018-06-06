Гвардиола не хочет работать с Неймаром

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола исключил переход в клуб нападающего ПСЖ Неймара.

Несколько дней назад 26-летний бразилец обмолвился, что хотел бы поработать в будущем с Гвардиолой. Неймар намекнул, что был бы не прочь перебраться в "Сити", где Пеп тренирует вот уже два года.



Однако сам испанец не хочет сотрудничать с игроком, которого "Барселона" подписала спустя 12 месяцев после его ухода из каталонского клуба. Заодно Гвардиола исключил свое появление в ПСЖ.



"Неймар хочет поработать со мной? Наверное, этому не бывать. Он не перейдет в "Манчестер Сити", а я не буду тренировать ПСЖ. Что касается его перехода в "Реал", то в футболе возможно абсолютно все", - сообщил Гвардиола RMC.