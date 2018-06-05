Алдервейрелд: "Мое будущее в руках "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд заявил, что его будущее в руках клуба, однако игрок мысленно готов к уходу.

В данный момент у игрока сборной Бельгии остается только один год по контракту, а переговоры о новой сделке ни к чему не привели и уже давно свернуты.



По информации Sky Sports, на 29-летнего защитника претендуют "Челси", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, однако Тоби не собирается оказывать давление и позволит "шпорам" принять наиболее выгодное предложение.



"У меня остается два года по контракту (учитывая опцию продления, при которой станет активен пункт об отступных в 25 миллионов фунтов). Мое будущее в руках "Тоттенхэма". Конечно, у меня есть собственные идеи, чего я хочу, но сейчас не время для этого".



"Сезон вышел тяжелым. Я рад, что смог сыграть четыре заключительных матча. Это означает, что я готов к Чемпионату Мира", — сообщил Алдервейрелд Dezondag.