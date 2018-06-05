Лейндерс вернулся в "Ливерпуль"

Юрген Клопп и Пеп Лейндерс "Ливерпуль" объявил о возвращении в тренерский штаб Юргена Клоппа голландского специалиста Пепа Лейндерса.

Отработав три с половиной года в мерсисайдском клуба, в январе Лейндерс решил попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста и согласился возглавить НЕК.

Однако решить поставленную задачу на сезон Пеп не сумел — НЕК остался без путевки в Эредивизию, потерпев неудачу в плей-офф.

Проанализировав этот короткий опыт, Лейндерс предпочел закончить с самостоятельной карьерой и вернуться в "Ливерпуль" на роль ассистента Клоппа. Сегодня "камбэк" Пепа был подтвержден официально.

Добавим, что о возвращении другого помощника Клоппа, Желько Бувача, пока нет никаких новостей. Пресса уверена, что босниец покинул клуб насовсем, хотя официально — только до следующего сезона.



Метки Лейндерс, Ливерпуль, НЕК, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 05.06.2018 20:17 # kojan
    ждём ещё один "камбэк", главного ливерного неудачника джерарда...

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  2. billy-bones 05.06.2018 20:02 # billy-bones
    Ушел Бувач, вернулся Лейндерс, совсем другим человеком стал.

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