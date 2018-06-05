Лейндерс вернулся в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" объявил о возвращении в тренерский штаб Юргена Клоппа голландского специалиста Пепа Лейндерса.

Отработав три с половиной года в мерсисайдском клуба, в январе Лейндерс решил попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста и согласился возглавить НЕК.



Однако решить поставленную задачу на сезон Пеп не сумел — НЕК остался без путевки в Эредивизию, потерпев неудачу в плей-офф.



Проанализировав этот короткий опыт, Лейндерс предпочел закончить с самостоятельной карьерой и вернуться в "Ливерпуль" на роль ассистента Клоппа. Сегодня "камбэк" Пепа был подтвержден официально.



Добавим, что о возвращении другого помощника Клоппа, Желько Бувача, пока нет никаких новостей. Пресса уверена, что босниец покинул клуб насовсем, хотя официально — только до следующего сезона.