"Вест Хэм" подписал лучшего правого защитника Чемпионшипа
"Вест Хэм" обзавелся первым новичком при Мануэле Пеллегрини, подписав защитника "Фулхэма" Райана Фредерикса.
Прошлый сезон стал лучшим в карьере 25-летнего Фредерикса. Вместе с "Фулхэмом" Райан завоевал путевку в Премьер-Лигу, заодно попав в символическую сборную Чемпионшипа.
Несмотря на выполнение турнирной задачи, англичанин принял решение покинуть "дачников" на правах свободного агента. Хорошей возможностью заполучить игрока воспользовался "Вест Хэм". Сегодня "молотобойцы" заключили с Фредериксом четырехлетний контракт.
"Я рад приветствовать Райана в качестве нашего первого новичка. Он провел замечательный сезон за "Фулхэм" и добавит сильных качеств нашей команде".
"Райан обладает хорошим опытом, он провел более 150 матчей, но в свои 25 он остается молодым игроком, чьи лучшие годы еще впереди. Мне уже не терпится поработать с ним", - сообщил Пеллегрини.
05.06.2018 19:20
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Последние комментарии:
Это же Жесус из МС
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Всяко лучше сабалеты.
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