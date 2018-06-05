"Вест Хэм" подписал лучшего правого защитника Чемпионшипа

"Вест Хэм" обзавелся первым новичком при Мануэле Пеллегрини, подписав защитника "Фулхэма" Райана Фредерикса.

Прошлый сезон стал лучшим в карьере 25-летнего Фредерикса. Вместе с "Фулхэмом" Райан завоевал путевку в Премьер-Лигу, заодно попав в символическую сборную Чемпионшипа.



Несмотря на выполнение турнирной задачи, англичанин принял решение покинуть "дачников" на правах свободного агента. Хорошей возможностью заполучить игрока воспользовался "Вест Хэм". Сегодня "молотобойцы" заключили с Фредериксом четырехлетний контракт.



"Я рад приветствовать Райана в качестве нашего первого новичка. Он провел замечательный сезон за "Фулхэм" и добавит сильных качеств нашей команде".



"Райан обладает хорошим опытом, он провел более 150 матчей, но в свои 25 он остается молодым игроком, чьи лучшие годы еще впереди. Мне уже не терпится поработать с ним", - сообщил Пеллегрини.