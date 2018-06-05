Рамос ответил на обвинения в травмах Салаха и Кариуса

Защитник "Реала" Серхио Рамос упрекнул болельщиков "Ливерпуля", которые набросились на него с критикой за травмы, нанесенные Мохамеду Салаху и Лорису Кариусу.

Напомним, в победном для "Реала" финале Лиги Чемпионов 26 мая Рамос вывел Салаха из строя еще в первом тайме, борцовским приемом швырнув бомбардира "красных" на газон.



Во втором тайме Серхио локтем ударил голкипера "красных" Кариуса по голове, а проведенное спустя несколько дней обследование обнаружило у Лориса сотрясение.



Однако Рамос считает, что его несправедливо винят во всех смертных грехах. Испанец по-прежнему отказывается признавать свою неправоту.



"Черт возьми, они слишком много внимания уделяют тому, что произошло с Салахом. Я не хочу говорить об этом, потому что здесь все преувеличено. Это был чисто игровой эпизод, он (Салах) схватил мою руку первым, я стал заваливаться на бок. Он травмировал противоположное плечо, а они говорят, что я применил прем дзюдо".



"После их голкипер сказал, что я ударил его. Не хватает лишь того, чтобы Фирмино заявил, что он простудился из-за попавшей на него капли моего пота".



"Я обменивался с Салахом сообщениями, и он довольно хорошо себя чувствует. Он мог бы остаться на второй тайм, если бы получил укол обезболивающего".



"Иногда я совершаю подобные вещи, и когда я их совершаю, мне достается больше, чем остальным. Не знаю, возможно, это из-за того, что я так давно в Мадриде и так давно побеждаю, поэтому люди воспринимают меня иначе", — цитирует Рамоса The Telegraph.