Рамос ответил на обвинения в травмах Салаха и Кариуса

Серхио Рамос и Мохамед Салах Защитник "Реала" Серхио Рамос упрекнул болельщиков "Ливерпуля", которые набросились на него с критикой за травмы, нанесенные Мохамеду Салаху и Лорису Кариусу.

Напомним, в победном для "Реала" финале Лиги Чемпионов 26 мая Рамос вывел Салаха из строя еще в первом тайме, борцовским приемом швырнув бомбардира "красных" на газон.

Во втором тайме Серхио локтем ударил голкипера "красных" Кариуса по голове, а проведенное спустя несколько дней обследование обнаружило у Лориса сотрясение.

Однако Рамос считает, что его несправедливо винят во всех смертных грехах. Испанец по-прежнему отказывается признавать свою неправоту.

"Черт возьми, они слишком много внимания уделяют тому, что произошло с Салахом. Я не хочу говорить об этом, потому что здесь все преувеличено. Это был чисто игровой эпизод, он (Салах) схватил мою руку первым, я стал заваливаться на бок. Он травмировал противоположное плечо, а они говорят, что я применил прем дзюдо".

"После их голкипер сказал, что я ударил его. Не хватает лишь того, чтобы Фирмино заявил, что он простудился из-за попавшей на него капли моего пота".

"Я обменивался с Салахом сообщениями, и он довольно хорошо себя чувствует. Он мог бы остаться на второй тайм, если бы получил укол обезболивающего".

"Иногда я совершаю подобные вещи, и когда я их совершаю, мне достается больше, чем остальным. Не знаю, возможно, это из-за того, что я так давно в Мадриде и так давно побеждаю, поэтому люди воспринимают меня иначе", — цитирует Рамоса The Telegraph.



Метки Кариус, Ливерпуль, Рамос, Реал, Салах

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 05.06.2018 20:13 # kojan
    чМО сам засунул руку подмышку и искал там на свой тухис приключений, и нашёл... вспомните как ихний ПИСУАРес пол футбольной Европы загрыз, а ливерня его дружно оправдывала... ущербный клуб, с гнильцой "адекватные", традиционно ведут себя как пидоры...

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  2. bluehonorcfc9 05.06.2018 19:57 # bluehonorcfc9
    Миха чистит все лол.

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  3. cooldude777-com 05.06.2018 19:46 # cooldude777-com
    Даже на фото видно что Рамос держит руку Салаха и подкидывает его своим бедром- вроде приём из борьбы взят. Плюс в прошлом году в матче с Юве Рамос таким же приемом завалил Дани Алвеса и получил ЖК. Думаю совпадений не бывает. Рамос гнилой игрок

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  4. serhio771 05.06.2018 19:41 # serhio771
    никто и не обвиняет тебя, клоун и кусок говна испанского, ты просто быдло из подворотни, которому судейство позволяет так себя вести на поле. порой желаю увидеть то как тебя отоварят прямо на поле !

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  5. sj606 05.06.2018 19:40 # sj606
    это футбол а не балет так что Сережа ПРАВ

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  6. gerrard08 05.06.2018 19:39 # gerrard08
    Поздняк метаться, онили-ливерпуль уже составил план возмездия и ликвидации рамоса и его семьи

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  7. chr1s8rown 05.06.2018 19:35 # chr1s8rown
    пидораз . намеренно заваливался по фото / видео видно прихватив руку салаха.

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  8. imfake 05.06.2018 19:33 # imfake
    по сути, просто произошло то, что и предсказывал я и другие эксперты - портовый бомжатник залупуль опозорился на весь мир со своими Кариесами, фирминами и вандейками, которые даже футбольных правил толком не знают.
    И хорош уже колбасным приматам форсить травму ваххабита. долбаебы, вы же себя все глубже закапываете в нечистоты, подтверждая тот тезис, что весь залупуль не стоит и крайней плоти грязного муслима

    ну а так, это канеш был самый изичный финал для Реала за последние годы, но в целом все заслуженно, офк

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  9. fanat-united 05.06.2018 19:26 # fanat-united
    Топ, обоссал ливерных сосок ещё раз!

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  10. largo-winch 05.06.2018 19:23 # largo-winch
    он (Салах) схватил мою руку первым, я стал заваливаться на бок. Он травмировал противоположное плечо, а они говорят, что я применил прем дзюдо".

    Тупой ишак

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  11. vyrentz 05.06.2018 19:22 # vyrentz
    Иногда я совершаю подобные вещи, поэтому стараюсь запиздеть тему

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  12. wallberg 05.06.2018 19:09 # wallberg
    Да брось, эти портовые нытики должны были найти оправдание. Хотя виноват на все 100 проц только один человек и он в их же составе

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  13. electric 05.06.2018 19:08 # electric
    Всё равно получит шершавым мухомором по губам, как получил бриттон.

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  14. jigalenko 05.06.2018 19:07 # jigalenko
    Все правильно раскинул

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