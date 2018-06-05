Рамос ответил на обвинения в травмах Салаха и Кариуса
Защитник "Реала" Серхио Рамос упрекнул болельщиков "Ливерпуля", которые набросились на него с критикой за травмы, нанесенные Мохамеду Салаху и Лорису Кариусу.
Напомним, в победном для "Реала" финале Лиги Чемпионов 26 мая Рамос вывел Салаха из строя еще в первом тайме, борцовским приемом швырнув бомбардира "красных" на газон.
Во втором тайме Серхио локтем ударил голкипера "красных" Кариуса по голове, а проведенное спустя несколько дней обследование обнаружило у Лориса сотрясение.
Однако Рамос считает, что его несправедливо винят во всех смертных грехах. Испанец по-прежнему отказывается признавать свою неправоту.
"Черт возьми, они слишком много внимания уделяют тому, что произошло с Салахом. Я не хочу говорить об этом, потому что здесь все преувеличено. Это был чисто игровой эпизод, он (Салах) схватил мою руку первым, я стал заваливаться на бок. Он травмировал противоположное плечо, а они говорят, что я применил прем дзюдо".
"После их голкипер сказал, что я ударил его. Не хватает лишь того, чтобы Фирмино заявил, что он простудился из-за попавшей на него капли моего пота".
"Я обменивался с Салахом сообщениями, и он довольно хорошо себя чувствует. Он мог бы остаться на второй тайм, если бы получил укол обезболивающего".
"Иногда я совершаю подобные вещи, и когда я их совершаю, мне достается больше, чем остальным. Не знаю, возможно, это из-за того, что я так давно в Мадриде и так давно побеждаю, поэтому люди воспринимают меня иначе", — цитирует Рамоса The Telegraph.
05.06.2018 19:00
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Последние комментарии:
чМО сам засунул руку подмышку и искал там на свой тухис приключений, и нашёл... вспомните как ихний ПИСУАРес пол футбольной Европы загрыз, а ливерня его дружно оправдывала... ущербный клуб, с гнильцой "адекватные", традиционно ведут себя как пидоры...
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Миха чистит все лол.
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Даже на фото видно что Рамос держит руку Салаха и подкидывает его своим бедром- вроде приём из борьбы взят. Плюс в прошлом году в матче с Юве Рамос таким же приемом завалил Дани Алвеса и получил ЖК. Думаю совпадений не бывает. Рамос гнилой игрок
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никто и не обвиняет тебя, клоун и кусок говна испанского, ты просто быдло из подворотни, которому судейство позволяет так себя вести на поле. порой желаю увидеть то как тебя отоварят прямо на поле !
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это футбол а не балет так что Сережа ПРАВ
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Поздняк метаться, онили-ливерпуль уже составил план возмездия и ликвидации рамоса и его семьи
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пидораз . намеренно заваливался по фото / видео видно прихватив руку салаха.
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по сути, просто произошло то, что и предсказывал я и другие эксперты - портовый бомжатник залупуль опозорился на весь мир со своими Кариесами, фирминами и вандейками, которые даже футбольных правил толком не знают.
И хорош уже колбасным приматам форсить травму ваххабита. долбаебы, вы же себя все глубже закапываете в нечистоты, подтверждая тот тезис, что весь залупуль не стоит и крайней плоти грязного муслима
ну а так, это канеш был самый изичный финал для Реала за последние годы, но в целом все заслуженно, офк
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Топ, обоссал ливерных сосок ещё раз!
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он (Салах) схватил мою руку первым, я стал заваливаться на бок. Он травмировал противоположное плечо, а они говорят, что я применил прем дзюдо".
Тупой ишак
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Иногда я совершаю подобные вещи, поэтому стараюсь запиздеть тему
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Да брось, эти портовые нытики должны были найти оправдание. Хотя виноват на все 100 проц только один человек и он в их же составе
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Всё равно получит шершавым мухомором по губам, как получил бриттон.
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Все правильно раскинул
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