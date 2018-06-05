"Юнайтед" договорился с "Шахтером" насчет покупки Фреда

Фред "Манчестер Юнайтед" официально объявил о достигнутой договоренности с "Шахтером" относительно трансфера полузащитника Фреда.

Опубликованное заявление "красных дьяволов" гласит, что два клуба договорились между собой, и теперь для заключения сделки "Юнайтед" остается лишь достичь компромисса с самим игроком.

Как передает The Guardian, сделка будет завершена в ближайшее время, потому что еще в понедельник 25-летний бразилец прошел медицинское обследование на базе "Юнайтед" в Каррингтоне.

Ожидается, что Фред, за которым в январе охотился "Манчестер Сити", обойдется "дьяволам" в 52 миллиона фунтов.



Метки Манчестер Юнайтед, трансферы, Фред, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2018 18:25

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 05.06.2018 20:02 # manutd-20champ
    щас бы лихтштайнера подписать...

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  2. selfish 05.06.2018 20:00 # selfish
    Центр просто нереальный Погба-Матич-Фред (Малинкович-Савич)

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  3. diablo182 05.06.2018 19:59 # diablo182
    Не знаю, видел его матчи против Сити(оба матча) и против Ромы, но честно сказать, не сильно впечатлён, очень часто ошибался и терял мяч. Наби Кейта и Ндомбеле смотрятся более классными box to box. Посмотрим кто лучше приспособится к АПЛ.

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  4. dk-chelsea 05.06.2018 19:51 # dk-chelsea
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Моуриньо четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, у МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У МЮ Фред абсолютно лучший полузащитник АПЛ и, возможно, мира. Никакие Канте, Джаки, Дайеры ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 14-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глотать хyи, как вы это делаете сейчас. (c)

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  5. vyrentz 05.06.2018 19:30 # vyrentz
    Это же Юнайтыд. 100500 миллионов сжечь и результата - 0.
    Такое ощущение, что разбазаривать бюджет их УкрАвтоДор учил.

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  6. muchampion 05.06.2018 19:02 # muchampion
    наконец-то норм центр поля намечается, но лучше бы еще одного топа туда же

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  7. red-devil-4ever 05.06.2018 18:58 # red-devil-4ever
    Ну велком что ли, главное чтобы не погбанулся в первый сезон

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  8. budun 05.06.2018 18:38 # budun
    Наличие Фреда = +100 к позиционному нападению.
    Наличие Моуриньо = -10^23 к позиционному нападению.

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  9. gerrard08 05.06.2018 18:31 # gerrard08
    Мда, лфк топаря оформляет за 39, а мю нонейма из упл за 52.

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  10. sayanara 05.06.2018 18:27 # sayanara
    Очередной «гениальный» трансфер Чмоура. Через годего выкинет. Если сам там останется.

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  11. fanat-united 05.06.2018 18:26 # fanat-united
    Миша затупок, уже офф

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  12. largo-winch 05.06.2018 18:26 # largo-winch
    наконец-то в мю появился техничный игрок в центре поля.

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