"Юнайтед" договорился с "Шахтером" насчет покупки Фреда

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о достигнутой договоренности с "Шахтером" относительно трансфера полузащитника Фреда.

Опубликованное заявление "красных дьяволов" гласит, что два клуба договорились между собой, и теперь для заключения сделки "Юнайтед" остается лишь достичь компромисса с самим игроком.



Как передает The Guardian, сделка будет завершена в ближайшее время, потому что еще в понедельник 25-летний бразилец прошел медицинское обследование на базе "Юнайтед" в Каррингтоне.



Ожидается, что Фред, за которым в январе охотился "Манчестер Сити", обойдется "дьяволам" в 52 миллиона фунтов.