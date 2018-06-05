"Юнайтед" договорился с "Шахтером" насчет покупки Фреда
"Манчестер Юнайтед" официально объявил о достигнутой договоренности с "Шахтером" относительно трансфера полузащитника Фреда.
Опубликованное заявление "красных дьяволов" гласит, что два клуба договорились между собой, и теперь для заключения сделки "Юнайтед" остается лишь достичь компромисса с самим игроком.
Как передает The Guardian, сделка будет завершена в ближайшее время, потому что еще в понедельник 25-летний бразилец прошел медицинское обследование на базе "Юнайтед" в Каррингтоне.
Ожидается, что Фред, за которым в январе охотился "Манчестер Сити", обойдется "дьяволам" в 52 миллиона фунтов.
05.06.2018 18:25
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Последние комментарии:
щас бы лихтштайнера подписать...
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Центр просто нереальный Погба-Матич-Фред (Малинкович-Савич)
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Не знаю, видел его матчи против Сити(оба матча) и против Ромы, но честно сказать, не сильно впечатлён, очень часто ошибался и терял мяч. Наби Кейта и Ндомбеле смотрятся более классными box to box. Посмотрим кто лучше приспособится к АПЛ.
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Моуриньо четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, у МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ Фред абсолютно лучший полузащитник АПЛ и, возможно, мира. Никакие Канте, Джаки, Дайеры ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 14-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глотать хyи, как вы это делаете сейчас. (c)
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Это же Юнайтыд. 100500 миллионов сжечь и результата - 0.
Такое ощущение, что разбазаривать бюджет их УкрАвтоДор учил.
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наконец-то норм центр поля намечается, но лучше бы еще одного топа туда же
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Ну велком что ли, главное чтобы не погбанулся в первый сезон
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Наличие Фреда = +100 к позиционному нападению.
Наличие Моуриньо = -10^23 к позиционному нападению.
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Мда, лфк топаря оформляет за 39, а мю нонейма из упл за 52.
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Очередной «гениальный» трансфер Чмоура. Через годего выкинет. Если сам там останется.
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Миша затупок, уже офф
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наконец-то в мю появился техничный игрок в центре поля.
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