"Вулверхэмптон" обсуждает покупку Жоау Канселу

Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" ведет переговоры о приобретении правого защитника "Валенсии" Жоау Канселу.

"Волки" были замечены в амбициозных трансферах еще по ходу прошлого сезона, однако эти инвестиции себя оправдали — клуб с "Молинью" выиграл Чемпионшип и вышел в Премьер-Лигу.



В связи с повышением в классе амбиции "Вулверхэмптона" только возросли. Сейчас "волки" работают над тем, чтобы более чем в два раза перекрыть свой трансферный рекорд.



Как сообщает Sky Sports, новичок Премьер-Лиги готов заплатить около 40 миллионов евро (35 млн. фунтов) за 24-летнего Канселу, интересы которого представляет агент Жорже Мендеш, находящийся в очень тесных отношениях с "Вулверхэмптоном".



Добавим, что Жоау оказался в "Валенсии" еще в 2014 году — сперва на правах аренды. А на прошлый сезон уже сами "летучие мыши" отправили португальца в аренду — в "Интер".