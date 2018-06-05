Туре хочет играть за клуб из топ-6 Премьер-Лиги

Агент Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент Яя Туре готов играть за топ-клуб Премьер-Лиги, получая всего один фунт в неделю.

После расставания с "Манчестер Сити" ивуариец усомнился, что его бывший клуб защитит чемпионский титул Премьер-Лиги, а накануне обвинил в расизме главного тренера Пепа Гвардиолу.



На следующий день слово взял агент Туре. По словам Селюка, его клиент хочет выступать за клуб из топ-6 Премьер-Лиги и даже согласен на символическую зарплату в 1 фунт в неделю.



"Сейчас Яя имеет много предложений из разных стран, где готовы платить большие деньги, но мы с ним решили посвятить следующий сезон Гвардиоле. И доказать, и показать болельщикам "Манчестер Сити", что Яя еще не закончил с футболом. Он полон сил, энергии и хочет сыграть этот сезон обязательно в Англии".



"Яя готов перейти на правах свободного агента в любой английский клуб из первой шестерки с зарплатой 1 фунт в неделю. Но с определенной шкалой бонусов за успехи".



"Я считаю, что такой игрок, как Яя, не помешал бы "Арсеналу", "Челси", МЮ, "Тоттенхэму" и "Ливерпулю". Яя – победитель. И еще никогда топ-футболист с лидерскими качествами не помешал ни одному клубу, тем более, когда за него не надо платить", - сообщил Селюк в интервью Sport24.