Туре хочет играть за клуб из топ-6 Премьер-Лиги
Агент Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент Яя Туре готов играть за топ-клуб Премьер-Лиги, получая всего один фунт в неделю.
После расставания с "Манчестер Сити" ивуариец усомнился, что его бывший клуб защитит чемпионский титул Премьер-Лиги, а накануне обвинил в расизме главного тренера Пепа Гвардиолу.
На следующий день слово взял агент Туре. По словам Селюка, его клиент хочет выступать за клуб из топ-6 Премьер-Лиги и даже согласен на символическую зарплату в 1 фунт в неделю.
"Сейчас Яя имеет много предложений из разных стран, где готовы платить большие деньги, но мы с ним решили посвятить следующий сезон Гвардиоле. И доказать, и показать болельщикам "Манчестер Сити", что Яя еще не закончил с футболом. Он полон сил, энергии и хочет сыграть этот сезон обязательно в Англии".
"Яя готов перейти на правах свободного агента в любой английский клуб из первой шестерки с зарплатой 1 фунт в неделю. Но с определенной шкалой бонусов за успехи".
"Я считаю, что такой игрок, как Яя, не помешал бы "Арсеналу", "Челси", МЮ, "Тоттенхэму" и "Ливерпулю". Яя – победитель. И еще никогда топ-футболист с лидерскими качествами не помешал ни одному клубу, тем более, когда за него не надо платить", - сообщил Селюк в интервью Sport24.
05.06.2018 17:00
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Последние комментарии:
В Арсенал, там как раз нужны такие
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Никуёвые запросы. Но в аснл поч нет? Как раз они там неудержимых собирают вроде.
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У клубов другие цели нежели помочь игрокам доказать че то там бывшему клубу. Но Яя>Феллаини
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топ-шесть хлопковых плантаций, не более.
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В Арсенал! Там как раз пенсов набирают.
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только Арсенал, остальным нахуй не всрался, тупой негр
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Селюк выжимает последнее из своего единственного звёздного клиента. Дальше только негров с пальмы снимать и везти в чемпионат Украины.
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Уже старый стал, и не тянет ТОП-уровень. Но каким-нибудь портовым шлюхам(лузерхуй) бы пригодился.
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в дом пенсионеров. я про Арсенал
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Удачи
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