Туре хочет играть за клуб из топ-6 Премьер-Лиги

Яя Туре Агент Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент Яя Туре готов играть за топ-клуб Премьер-Лиги, получая всего один фунт в неделю.

После расставания с "Манчестер Сити" ивуариец усомнился, что его бывший клуб защитит чемпионский титул Премьер-Лиги, а накануне обвинил в расизме главного тренера Пепа Гвардиолу.

На следующий день слово взял агент Туре. По словам Селюка, его клиент хочет выступать за клуб из топ-6 Премьер-Лиги и даже согласен на символическую зарплату в 1 фунт в неделю.

"Сейчас Яя имеет много предложений из разных стран, где готовы платить большие деньги, но мы с ним решили посвятить следующий сезон Гвардиоле. И доказать, и показать болельщикам "Манчестер Сити", что Яя еще не закончил с футболом. Он полон сил, энергии и хочет сыграть этот сезон обязательно в Англии".

"Яя готов перейти на правах свободного агента в любой английский клуб из первой шестерки с зарплатой 1 фунт в неделю. Но с определенной шкалой бонусов за успехи".

"Я считаю, что такой игрок, как Яя, не помешал бы "Арсеналу", "Челси", МЮ, "Тоттенхэму" и "Ливерпулю". Яя – победитель. И еще никогда топ-футболист с лидерскими качествами не помешал ни одному клубу, тем более, когда за него не надо платить", - сообщил Селюк в интервью Sport24.




Метки Туре

Автор foxmcfc   

Дата 05.06.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. fanat-united 05.06.2018 17:40 # fanat-united
    В Арсенал, там как раз нужны такие

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  2. gerrard08 05.06.2018 17:32 # gerrard08
    Никуёвые запросы. Но в аснл поч нет? Как раз они там неудержимых собирают вроде.

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  3. redwhitegun 05.06.2018 17:32 # redwhitegun
    У клубов другие цели нежели помочь игрокам доказать че то там бывшему клубу. Но Яя>Феллаини

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  4. monsieurgood 05.06.2018 17:24 # monsieurgood
    топ-шесть хлопковых плантаций, не более.

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  5. fc-oil 05.06.2018 17:21 # fc-oil
    В Арсенал! Там как раз пенсов набирают.

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  6. mancunia-planet 05.06.2018 17:18 # mancunia-planet
    только Арсенал, остальным нахуй не всрался, тупой негр

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  7. budun 05.06.2018 17:09 # budun
    Селюк выжимает последнее из своего единственного звёздного клиента. Дальше только негров с пальмы снимать и везти в чемпионат Украины.

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  8. jesus33 05.06.2018 17:05 # jesus33
    Уже старый стал, и не тянет ТОП-уровень. Но каким-нибудь портовым шлюхам(лузерхуй) бы пригодился.

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  9. largo-winch 05.06.2018 17:05 # largo-winch
    в дом пенсионеров. я про Арсенал

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  10. selfish 05.06.2018 17:02 # selfish
    Удачи

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