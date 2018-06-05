"Арсенал" объявил о переходе Лихтштайнера

Первым новичком "Арсенала" в эпоху Унаи Эмери стал бывший защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер.

За семь лет в "Ювентусе" швейцарец успел провести больше 250 матчей и завоевал пять титулов Серии А. По числу игр за сборную Швейцарии Лихтштайнер занимает четвертое место за всю историю, а с 2016 года носит капитанскую повязку.



Когда стало известно, что 34-летний защитник будет доступен свободным агентом, "Арсенал" поспешил этим воспользоваться и опередил конкурентов в борьбе за Штефана. В команде Унаи Эмери швейцарец будет выступать под 12-м номером и составит конкуренцию Эктору Беллерину на правом фланге обороны.



"Штефан обладает богатым опытом и добавит нашему составу лидерских качеств. Он всегда демонстрировал отличное отношение к делу. Мы уверены, что Штефан принесет нам пользу как на поле, так и за его пределами", - сообщил Эмери.