"Арсенал" объявил о переходе Лихтштайнера
Первым новичком "Арсенала" в эпоху Унаи Эмери стал бывший защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер.
За семь лет в "Ювентусе" швейцарец успел провести больше 250 матчей и завоевал пять титулов Серии А. По числу игр за сборную Швейцарии Лихтштайнер занимает четвертое место за всю историю, а с 2016 года носит капитанскую повязку.
Когда стало известно, что 34-летний защитник будет доступен свободным агентом, "Арсенал" поспешил этим воспользоваться и опередил конкурентов в борьбе за Штефана. В команде Унаи Эмери швейцарец будет выступать под 12-м номером и составит конкуренцию Эктору Беллерину на правом фланге обороны.
"Штефан обладает богатым опытом и добавит нашему составу лидерских качеств. Он всегда демонстрировал отличное отношение к делу. Мы уверены, что Штефан принесет нам пользу как на поле, так и за его пределами", - сообщил Эмери.
05.06.2018 16:20
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Последние комментарии:
и ради этого слили Арсенку
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Казалось бы слили Веню
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Раньше был норм игроком, сейчас уже стар и жалок, как и Арсенал
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Жаль даже гейклуб.
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Там Эмери ещё что-то про Нзонзи заикался. Вот ещё шпала ниочёмная на излёте. Будет полный комплект.
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у меня тут во дворе дед один тоскует каждый день, нужно будет сказать ему, что "Арсенал" через собесы набирает игроков в команду, вот он обрадуется, а то после смерти жены совсем плохой стал, чертяга.
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крайние защитники нынче в цене. если речь идёт об игроке на лавку и трансферный бюджет ограничен 50-70 млн (по слухам), то универсальный хав или такой вот лихтштайнер за ноль фунтов - вполне адекватно.
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Спорный трансфер. Не думаю что сможет навязать нормальную конкуренцию испанцу
(ответить)
А вот и топари пошли.
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сразу клубы сами покупают, забивая на хотелки тренера, а потом увольняют тренера, потому что результата нет. неужели они думаю, что система под игроков баще игроков под систему? пи3дец
(ответить)
Арсенал летит в пропасть со скоростью паровоза
(ответить)
это просто пи3дец, нет слов, какое второсортное мы собираем, 34 года, правый защ, е6ануться, так он 6лять еще и швейцарец, а в команде уже есть один вы6лядок швейцарскй...можно просто не смотреть аснл ближ пару лет, ничего хорошего не будет
(ответить)
Что за хуета? Всегда Арсенал считался командой молодых и перспективных игроков, а сейчас блять 34 летнего игрока берут. Может и не для основы, но не лучше наигрывать под Беллерином условных Трентов?
Какой же ад ждет Арсенал, там видимо дело было совсем не в Венгере.
(ответить)
Первый пошёл.
Набор в дом престарелых "Арсенал" официально открыт. Расположен в историческом центре северного Лондона, полный пансион, внимательные врачи, здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно встретить старость.
(ответить)
пенсы кукарекают, щас абрамович членсе продаст посмотрим, кто где срал :D
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Больше недели ждал объявления этого трансфера.
Рад за команду. Лихтштайнер даст много опыта команде, особенно в защите, где полное днище в игре
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34? то что замена балерине это супер, но в англии нужны быстрые фланги, ему 34 - он быстр? может за счёт выбора позиции хорош?
(ответить)
топчик? вроде посредственный, насколько я смотрел. явно не рамос
(ответить)
колащинац, мавропанос, лихштайнер, японец
топовые трансферы середняка *хо-хо-хо-хо*
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Артём Овсянников
Думал, поседею, пока дождусь)
Михаил Корчагин
Норм игрок
Владимир Тряшин
Четко. Очень опытный игрок. Принесет нам необходимого опыта итальянской защиты
Артур Арутюнян
Наведет еще шороху у нас и надеюсь образумит как то модника
Ерден Жакиев
Да ну нах? Круууууто
No Name
Это точно Арсенал???
Пздц скатились гейгуннеры. Уже какому-то пенсионеру рады, который год не играл еще
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