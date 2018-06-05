"Арсенал" объявил о переходе Лихтштайнера

Штефан Лихтштайнер Первым новичком "Арсенала" в эпоху Унаи Эмери стал бывший защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер.

За семь лет в "Ювентусе" швейцарец успел провести больше 250 матчей и завоевал пять титулов Серии А. По числу игр за сборную Швейцарии Лихтштайнер занимает четвертое место за всю историю, а с 2016 года носит капитанскую повязку.

Когда стало известно, что 34-летний защитник будет доступен свободным агентом, "Арсенал" поспешил этим воспользоваться и опередил конкурентов в борьбе за Штефана. В команде Унаи Эмери швейцарец будет выступать под 12-м номером и составит конкуренцию Эктору Беллерину на правом фланге обороны.

"Штефан обладает богатым опытом и добавит нашему составу лидерских качеств. Он всегда демонстрировал отличное отношение к делу. Мы уверены, что Штефан принесет нам пользу как на поле, так и за его пределами", - сообщил Эмери.




Метки Арсенал, Лихтштайнер, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 05.06.2018 16:20

Количество просмотров Просмотров: 2778

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. monsieurgood 05.06.2018 17:38 # monsieurgood
    и ради этого слили Арсенку

    (ответить)

  2. beatles-red 05.06.2018 17:36 # beatles-red
    Казалось бы слили Веню

    (ответить)

  3. beatles-red 05.06.2018 17:35 # beatles-red
    Раньше был норм игроком, сейчас уже стар и жалок, как и Арсенал

    (ответить)

  4. chelsea88 05.06.2018 17:34 # chelsea88
    Жаль даже гейклуб.

    (ответить)

  5. sausage 05.06.2018 17:28 # sausage
    Там Эмери ещё что-то про Нзонзи заикался. Вот ещё шпала ниочёмная на излёте. Будет полный комплект.

    (ответить)

  6. monsieurgood 05.06.2018 17:27 # monsieurgood
    у меня тут во дворе дед один тоскует каждый день, нужно будет сказать ему, что "Арсенал" через собесы набирает игроков в команду, вот он обрадуется, а то после смерти жены совсем плохой стал, чертяга.

    (ответить)

  7. budun 05.06.2018 17:26 # budun
    крайние защитники нынче в цене. если речь идёт об игроке на лавку и трансферный бюджет ограничен 50-70 млн (по слухам), то универсальный хав или такой вот лихтштайнер за ноль фунтов - вполне адекватно.

    (ответить)

  8. gerrard08 05.06.2018 17:24 # gerrard08
    Спорный трансфер. Не думаю что сможет навязать нормальную конкуренцию испанцу

    (ответить)

  9. chelsea-super 05.06.2018 17:22 # chelsea-super
    А вот и топари пошли.

    (ответить)

  10. narcot 05.06.2018 17:02 # narcot
    сразу клубы сами покупают, забивая на хотелки тренера, а потом увольняют тренера, потому что результата нет. неужели они думаю, что система под игроков баще игроков под систему? пи3дец

    (ответить)

  11. selfish 05.06.2018 17:01 # selfish
    Арсенал летит в пропасть со скоростью паровоза

    (ответить)

  12. wengerrrro 05.06.2018 17:00 # wengerrrro
    это просто пи3дец, нет слов, какое второсортное мы собираем, 34 года, правый защ, е6ануться, так он 6лять еще и швейцарец, а в команде уже есть один вы6лядок швейцарскй...можно просто не смотреть аснл ближ пару лет, ничего хорошего не будет

    (ответить)

  13. osprey 05.06.2018 16:56 # osprey
    Что за хуета? Всегда Арсенал считался командой молодых и перспективных игроков, а сейчас блять 34 летнего игрока берут. Может и не для основы, но не лучше наигрывать под Беллерином условных Трентов?
    Какой же ад ждет Арсенал, там видимо дело было совсем не в Венгере.

    (ответить)

  14. sausage 05.06.2018 16:49 # sausage
    Первый пошёл.
    Набор в дом престарелых "Арсенал" официально открыт. Расположен в историческом центре северного Лондона, полный пансион, внимательные врачи, здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно встретить старость.

    (ответить)

  15. kpax92 05.06.2018 16:43 # kpax92
    пенсы кукарекают, щас абрамович членсе продаст посмотрим, кто где срал :D

    (ответить)

  16. royal-arsenal 05.06.2018 16:33 # royal-arsenal
    Больше недели ждал объявления этого трансфера.
    Рад за команду. Лихтштайнер даст много опыта команде, особенно в защите, где полное днище в игре

    (ответить)

  17. timofey 05.06.2018 16:30 # timofey
    34? то что замена балерине это супер, но в англии нужны быстрые фланги, ему 34 - он быстр? может за счёт выбора позиции хорош?

    (ответить)

  18. timofey 05.06.2018 16:27 # timofey
    топчик? вроде посредственный, насколько я смотрел. явно не рамос

    (ответить)

  19. largo-winch 05.06.2018 16:26 # largo-winch
    колащинац, мавропанос, лихштайнер, японец

    топовые трансферы середняка *хо-хо-хо-хо*

    (ответить)

  20. tigerpool 05.06.2018 16:26 # tigerpool
    Артём Овсянников
    Думал, поседею, пока дождусь)

    Михаил Корчагин
    Норм игрок

    Владимир Тряшин
    Четко. Очень опытный игрок. Принесет нам необходимого опыта итальянской защиты

    Артур Арутюнян
    Наведет еще шороху у нас и надеюсь образумит как то модника

    Ерден Жакиев
    Да ну нах? Круууууто

    No Name
    Это точно Арсенал???


    Пздц скатились гейгуннеры. Уже какому-то пенсионеру рады, который год не играл еще

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: