Санти Касорла вернулся в "Вильярреал"
"Вильярреал" подтвердил возвращение в клуб бывшего полузащитника "Арсенала" Санти Касорлы.
По итогам прошлого сезона "канониры" решили не продлевать сотрудничество с полузащитником, который пропустил последние полтора года из-за многочисленных операций и рецидивов.
Перезапустить карьеру 33-летний Касорла намерен в "Вильярреале". В среду клуб, за который Санти выступал в период с 2003 по 2011 год, подписал испанца на правах свободного агента.
"Сегодня мы можем сделать особенное объявление. К нам возвращается Санти Касорла", - гласит заявление "Вильярреала" в Твиттере.
05.06.2018 16:00
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Ну теперь не будет травмы симулировать, заиграет в полную силу
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минус 1 иждивенец
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топ паря, надеюсь восстановится и будет пархать как бабочка
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