Санти Касорла вернулся в "Вильярреал"

Санти Касорла "Вильярреал" подтвердил возвращение в клуб бывшего полузащитника "Арсенала" Санти Касорлы.

По итогам прошлого сезона "канониры" решили не продлевать сотрудничество с полузащитником, который пропустил последние полтора года из-за многочисленных операций и рецидивов.

Перезапустить карьеру 33-летний Касорла намерен в "Вильярреале". В среду клуб, за который Санти выступал в период с 2003 по 2011 год, подписал испанца на правах свободного агента.

"Сегодня мы можем сделать особенное объявление. К нам возвращается Санти Касорла", - гласит заявление "Вильярреала" в Твиттере.




Метки Арсенал, Вильярреал, Касорла, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 05.06.2018 16:00

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  1. chelsea88 05.06.2018 17:32 # chelsea88
    Ну теперь не будет травмы симулировать, заиграет в полную силу

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  2. monsieurgood 05.06.2018 17:32 # monsieurgood
    минус 1 иждивенец

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  3. gus-gus 05.06.2018 16:01 # gus-gus
    топ паря, надеюсь восстановится и будет пархать как бабочка

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