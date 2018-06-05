Санти Касорла вернулся в "Вильярреал"

"Вильярреал" подтвердил возвращение в клуб бывшего полузащитника "Арсенала" Санти Касорлы.

По итогам прошлого сезона "канониры" решили не продлевать сотрудничество с полузащитником, который пропустил последние полтора года из-за многочисленных операций и рецидивов.



Перезапустить карьеру 33-летний Касорла намерен в "Вильярреале". В среду клуб, за который Санти выступал в период с 2003 по 2011 год, подписал испанца на правах свободного агента.



"Сегодня мы можем сделать особенное объявление. К нам возвращается Санти Касорла", - гласит заявление "Вильярреала" в Твиттере.