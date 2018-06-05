Силва обещает, что пришел в "Эвертон" надолго

Марку Силва Новый рулевой "Эвертона" Марку Силва пообещал, что откажет грандам Премьер-Лиги и надолго останется в клубе с "Гудисон Парк".

За последние пять лет португалец сменил пять клубов, нигде не задерживаясь больше, чем на один год. Тем не менее, Силва уверен, что отработает свой долгосрочный контракт с "ирисками" и устроит перед возможным соблазном уйти в топ-клуб.

"Клуб развивается, когда тренер работает в нем минимум два-три года. Мы хотим улучшать команду от сезона к сезону. Вот что я пытался делать это в каждом клубе, в котором тренировал".

"Уйду ли я, если мне поступит предложение от клуба из первой шестерки? Мой ответ "нет". "Эвертону" нужна стабильность, ее заждались болельщики", - сообщил Силва ESPN.



Метки Силва, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 05.06.2018 15:00

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  1. manutd-20champ 05.06.2018 16:58 # manutd-20champ
    не один раз так говорил... скоро уволят

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  2. sausage 05.06.2018 16:51 # sausage
    По лицу - галимый пиздабол. Ну а там посмотрим.

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  3. sirozhka-ne 05.06.2018 15:55 # sirozhka-ne
    Норм тренер 10ку матчей проведет

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  4. selfish 05.06.2018 15:39 # selfish
    пол года

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  5. pavlix76 05.06.2018 15:38 # pavlix76
    на сезон. скринте.

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  6. udaff 05.06.2018 15:31 # udaff
    Пиздит или нет?

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