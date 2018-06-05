Силва обещает, что пришел в "Эвертон" надолго

Новый рулевой "Эвертона" Марку Силва пообещал, что откажет грандам Премьер-Лиги и надолго останется в клубе с "Гудисон Парк".

За последние пять лет португалец сменил пять клубов, нигде не задерживаясь больше, чем на один год. Тем не менее, Силва уверен, что отработает свой долгосрочный контракт с "ирисками" и устроит перед возможным соблазном уйти в топ-клуб.



"Клуб развивается, когда тренер работает в нем минимум два-три года. Мы хотим улучшать команду от сезона к сезону. Вот что я пытался делать это в каждом клубе, в котором тренировал".



"Уйду ли я, если мне поступит предложение от клуба из первой шестерки? Мой ответ "нет". "Эвертону" нужна стабильность, ее заждались болельщики", - сообщил Силва ESPN.