Силва обещает, что пришел в "Эвертон" надолго
Новый рулевой "Эвертона" Марку Силва пообещал, что откажет грандам Премьер-Лиги и надолго останется в клубе с "Гудисон Парк".
За последние пять лет португалец сменил пять клубов, нигде не задерживаясь больше, чем на один год. Тем не менее, Силва уверен, что отработает свой долгосрочный контракт с "ирисками" и устроит перед возможным соблазном уйти в топ-клуб.
"Клуб развивается, когда тренер работает в нем минимум два-три года. Мы хотим улучшать команду от сезона к сезону. Вот что я пытался делать это в каждом клубе, в котором тренировал".
"Уйду ли я, если мне поступит предложение от клуба из первой шестерки? Мой ответ "нет". "Эвертону" нужна стабильность, ее заждались болельщики", - сообщил Силва ESPN.
05.06.2018 15:00
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Последние комментарии:
не один раз так говорил... скоро уволят
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По лицу - галимый пиздабол. Ну а там посмотрим.
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Норм тренер 10ку матчей проведет
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пол года
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на сезон. скринте.
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Пиздит или нет?
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