Погба: "Есть ли у меня проблемы с Моуриньо? Спросите его"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не смог опровергнуть, были ли у него какие-нибудь разногласия с главным тренером Жозе Моуриньо по ходу минувшего сезона.

25-летний француз довольно невыразительно и очень нестабильно провел сезон 2017/18. Поль не раз оказывался вне стартового состава, однако эти решения тренера он оспаривать даже не пытался.



"Есть команда, и есть тренер, который принимает свои решения. Если он думает, что должен отправить меня на лавку, потому что я недостаточно хорош или ему хочется изменить схему, тогда это его выбор. В этом году мне пришлось побывать на лавке".



"Почему? Я был травмирован. Затем я подхватил вирусное заболевание. Против "Ньюкасла", когда меня заменили, у меня был вирус, и я не мог дышать. Никто об этом не знал — только внутри клуба, я и доктор. Но я не пошел плакаться к медиа и говорить, что плохо себя чувствовал".



"Если ли у меня проблемы с Моуриньо? Я не тренер. Вам нужно спросить его. Он принимает свои решения. Разговаривал ли я с ним? В этом не было необходимости. Он просто решает меня заменить и все. Как я уже сказал, я делаю свою работу, он делает свою", — сообщил Погба France Football.