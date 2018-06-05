Гаскойн уверен, что "Тоттенхэм" продал бы Кейна за 100 миллионов фунтов
Легенда "Тоттенхэма" Пол Гаскойн уверен, что "шпоры" не смогут устоять перед предложением в 100 миллионов фунтов о покупке нападающего Харри Кейна.
Минувший сезон стал самым успешным для 24-летнего Кейна в его карьере. Харри забил 41 гол в 48 матчах, а на Чемпионат Мира в России отправляется капитаном сборной Англии.
Однако Гаскойн опасается, что "Тоттенхэм" может быть бессилен удержать своего бомбардира, особенно если тот сам захочет покинуть клуб.
"Теперь власть в руках самих игроков. Если будут предложены правильные деньги, и "Тоттенхэм" захочет продать его, они продадут".
"В наши дни ситуация такова, что игроки вместе со своими агентами наделены слишком большой властью. Если какая-то команда обратится насчет Харри Кейна со 100 миллионами фунтов, я не думаю, что "шпоры" откажутся", — сообщил Гаскойн BetStars.
05.06.2018 13:00
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Последние комментарии:
он кажется под чем-то находился, когда говорил это. Или он просто сходит с ума в надежде, что МЮ его подпишет. Вот такое стало известно: В исследовании Топ-100 игроков из пяти крупнейших лиг Европы Кейн получил цену ?201 200 000. Благодаря этому он опередил Неймара и Мбаппе из Пари Сен-Жермен, которые в настоящее время являются самыми дорогими футболистами мира.
CIES Football Observatory оценила бразильскую суперзвезду в ?195 700 000, а французского форварда – в ?186 500 000. Источник https://www.overbetting.net/news/football/38087/. это только в исследовании он имеет 200 млн стоимости, а в реальности она не менее 250 получается, если ее номинально признают такой, а учитывая что вести дело надо с Леви, то на самом деле цена будет 300 млн
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последние мозги пропил этот хлопчик
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Гаскоин отстает на пару лет. Сейчас можно смелотребовать не менее 150 млн за Кейна. И это не будет казаться чем то нереальным.
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Гаскойн совсем с ума сошел
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Только в МЮ этого ныряльщика и попрошайку.
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