Гаскойн уверен, что "Тоттенхэм" продал бы Кейна за 100 миллионов фунтов

Легенда "Тоттенхэма" Пол Гаскойн уверен, что "шпоры" не смогут устоять перед предложением в 100 миллионов фунтов о покупке нападающего Харри Кейна.

Минувший сезон стал самым успешным для 24-летнего Кейна в его карьере. Харри забил 41 гол в 48 матчах, а на Чемпионат Мира в России отправляется капитаном сборной Англии.



Однако Гаскойн опасается, что "Тоттенхэм" может быть бессилен удержать своего бомбардира, особенно если тот сам захочет покинуть клуб.



"Теперь власть в руках самих игроков. Если будут предложены правильные деньги, и "Тоттенхэм" захочет продать его, они продадут".



"В наши дни ситуация такова, что игроки вместе со своими агентами наделены слишком большой властью. Если какая-то команда обратится насчет Харри Кейна со 100 миллионами фунтов, я не думаю, что "шпоры" откажутся", — сообщил Гаскойн BetStars.