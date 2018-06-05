"Ливерпуль" хочет больше денег от телетрансляций
Владелец "Ливерпуля" Джон Генри считает, что его клуб должен получать больше денег от продажи телевизионных прав за рубеж.
Согласно регламенту, деньги от зарубежных телеконтрактов клубы Премьер-Лиги получают в равной пропорции. Генри считает такой расклад несправедливым, ведь именно топ-клубы собирают большую часть аудитории.
На общем собрании Премьер-Лиги в четверг бизнесмен хочет поднять эту тему. Джона не устраивает, что по итогам этого сезона "Ливерпуль" заработал с зарубежных телетрансляций столько же, сколько вылетевший "Вест Бромвич".
"Вы не можете вечно придерживаться такой медиа-стратегии. Точно так же вы не можете использовать одну и ту же тактику в каждой игре".
"Деньги, которые мы зарабатываем от телетрансляций за рубежом, распределяются крайне несправедливо. Топ-клубы каждый год получают меньше денег, чем клубы, получившие парашютные выплаты после вылета в Чемпионшип".
"В лиге прекрасно понимают, какую роль в телеконтрактах играют большие клубы. К сожалению, у нас нет права голоса, чтобы изменить тенденцию, которая продолжается вот уже 25 лет", - цитирует Генри Liverpool Echo.
05.06.2018 12:00
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Последние комментарии:
эти вечно как потерпевшие ноют.. еще питицию подпишите на эту тему.. и так получают больше чемпионов италии испании германии и т.д.. преьмер лига она как нба где каждый зарабатывает приличные деньги и может взять классных игроков в том и сила чемпионата.. вон вулверхемптон выходит на повышение и может кучу денег вложить в кансело и других крутых игроков.. давайте у них деньги заберем и отдадим этим позорящимся нытикам чтобы они середняков набрали.. ппц логика
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Думаю распределение денег будет в конце концов пересмотрено. Бесспорно, для статуса АПЛ должна быть приличная сумма для всех клубов, но другая часть должна конечно делиться в зависимости от места, занятого командой. Парашютные уже традиция, никуда от них не денешься, но так хоть они не будут выглядеть как призовые, перекрывая выплаты первой четвёрки. Так и чем станет ещё интереснее, не будет проходных матчей в последних турах с середняками.
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Лул, АПЛ тем и славится, что деньги разделяются поровну и даже у слабых клубов вроде ВБА или ливерки есть шанс получить не меньше чемпиона, чтобы укрепить команду.
Но гнилая лузернульская сущность рвется наружу и им все мало. Да радовались бы, что вообще кто-то платит за эти ничейки со стоками и вест бромвичами.
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колбасник без шершавого за щекой - не колбасник
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Полностью согласен с ним. Это бизнес
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Купи вратаря, падла старая
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Истину глаголить мр Генри. Вылетевший Вест Бромвич заработал больше чем победитель лч реал Мадрид. Это абсурд какой-то. Хорошо бы если эти деньги уходили на клубы, но нет, наподобие сандерленда, портсмунта и прочих часто обанкротятся такие клубы
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Вот и вся колбасная сущность вылазит наружу.
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Согласен вонючий Сити с двумя фанатами получает больше, чем ЛФК и МЮ. Задолбали помогать этим нищим хуесосам.
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