"Ливерпуль" хочет больше денег от телетрансляций

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри считает, что его клуб должен получать больше денег от продажи телевизионных прав за рубеж.

Согласно регламенту, деньги от зарубежных телеконтрактов клубы Премьер-Лиги получают в равной пропорции. Генри считает такой расклад несправедливым, ведь именно топ-клубы собирают большую часть аудитории.



На общем собрании Премьер-Лиги в четверг бизнесмен хочет поднять эту тему. Джона не устраивает, что по итогам этого сезона "Ливерпуль" заработал с зарубежных телетрансляций столько же, сколько вылетевший "Вест Бромвич".



"Вы не можете вечно придерживаться такой медиа-стратегии. Точно так же вы не можете использовать одну и ту же тактику в каждой игре".



"Деньги, которые мы зарабатываем от телетрансляций за рубежом, распределяются крайне несправедливо. Топ-клубы каждый год получают меньше денег, чем клубы, получившие парашютные выплаты после вылета в Чемпионшип".



"В лиге прекрасно понимают, какую роль в телеконтрактах играют большие клубы. К сожалению, у нас нет права голоса, чтобы изменить тенденцию, которая продолжается вот уже 25 лет", - цитирует Генри Liverpool Echo.