Руни еще может остаться в "Эвертоне"

Новый тренер "Эвертона" Марку Силва не исключает, что полузащитник Уэйн Руни откажется от переезда в МЛС и останется в мерсисайдском клубе.

Ожидалось, что в понедельник Руни завершит переход в "Ди Си Юнайтед" и попрощается с родным клубом. В тот же день Силва дал первую пресс-конференцию на "Гудисон Парк", на которой ясно дал понять: Уэйн еще может остаться в "Эвертоне".



"Руни стал легендой этого клуба, и мы примем любое его решение. Дверь для него открыта, никто не гонит Уэйна отсюда. Мы еще поговорим с ним на эту тему", - сообщил Силва Sky Sports.



Новый спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс дополнил португальца. По его словам, даже в случае ухода этим летом Руни сможет вернуться в клуб после завершения карьеры.



"Если он действительно хочет уйти и сделать следующий шаг, тогда я надеюсь, что он вернется к нам после завершения карьеры. Я всегда хочу, чтобы легенды оставались в клубе на разных должностях", - добавил Брандс.