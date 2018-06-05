Светская хроника за вторник

"Челси" вступил в борьбу за Алиссона. У Садио Мане была договоренность с "Реалом". В Кубке Лиги исчезнут экстра-таймы. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Челси" вступил в борьбу за голкипера "Ромы" Алиссона. (Corriere dello Sport, Il Messaggero)



"Манчестер Юнайтед" решил побороться за полузащитника "Реала" Матео Ковачича. (Mundo Deportivo)



Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо ездил просматривать полузащитника ПСЖ Марко Верратти еще в ноябре. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" пока не начинал переговоры с "Тоттенхэмом" о покупке защитника Тоби Алдервейрелда. (Football.London)



"Барселона" готова продать своего запасного голкипера Яспера Силлессена в "Ливерпуль" за 26 миллионов фунтов. (Marca)



"Челси" и "Арсенал" тоже претендуют на Силлессена. (Daily Mail)



"Ливерпуль" и "Арсенал" могут обратить внимание на полузащитника "Барселоны" Рафинью, которого не стал выкупать "Интер". (Gazzetta dello Sport)



У нападающего "Ливерпуля" Садио Мане была договоренность о переходе в "Реал", до увольнения из Мадрида Зинедина Зидана. (France Football)



Увольнение Зидана из "Реала" повышает шансы "Челси" сохранить полузащитника Эдена Азара. (Evening Standard)



Зидан покинул "Реал", потому что клуб не поддержал его интерес к Азару и пытался купить голкипера "Юнайтед" Давида Де Хеа, хотя он был против этого. (The Sun)



"Лестер" потребовал от "Манчестер Сити" включить в сделку по Рияду Махрезу юного вингера "горожан" Патрика Робертса. (The Telegraph)



Предложение "Вест Хэма" о покупке полузащитника "Лацио" Фелипе Андерсона в 38 млн. евро было отклонено. (Gazzetta dello Sport)



"Саутгемптон" и "Тоттенхэм" готовы заплатить 12 млн. фунтов отступных за вингера "Стоука" Джердана Шакири. (Daily Mirror)



Другое



Тренер Лоран Блан значительно продвинулся в переговорах с "Челси" за последние пару дней. (Daily Express)



Маурисио Почеттино отказался возглавить "Реал", поскольку не хочет, чтобы у него сложился образ наемника. (Daily Mail)



На этой неделе легенда "Реала" Гути проведет переговоры насчет вакансии главного тренера в шотландском "Сент-Миррене". (Daily Mail)



Даррен Фергюсон покинул пост рулевого "Донкастера". (Sky Sports)



Датский нападающий Никлас Бендтнер все-таки пропустит Чемпионат Мира в России из-за травмы паха. (Sky Sports)



Со следующего сезона в Кубке Лиги исчезнут экстра-таймы. В случае ничейного результата в основное время команды сразу будут бить пенальти. (Daily Express)



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн был назван самым дорогим футболистом в мире — 176 млн. фунтов. Неймар и Килиан Мбаппе оценены в 171 млн. фунтов каждый. (CIES)



У бывшего нападающего "Арсенала" Нванкво Кану украли более 8 тыс. фунтов, когда он летел с пересадкой через Москву в Калининград. (Daily Mirror)



В своем официальном путеводителе к Чемпионату Мира в России сборная Англии просит ЛГБТ-болельщиков "не быть геями на публике". (Daily Mirror)