Марку Силва хочет "больших игроков" в "Эвертоне"

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва надеется, что клуб купит ему больших игроков перед началом следующего сезона.

В понедельник Силва был официально представлен в качестве главного тренера "ирисок". Вместе с португальцем перед журналистами выступил новый спортивный директор клуба Марсель Брандс.



Естественно, что в такой компании разговор неизбежно зашел о трансферах. По словам Силвы, они уже работают над усилением состава и рассчитывают приобрести по-настоящему классных игроков.



"Мы составили список из именитых игроков. Он не такой уж большой, но самое главное, что он уже есть. Поверьте, мы сделаем все, чтобы стать сильнее. Мне нравится, когда между игрокам есть конкуренция. Она заставит их прогрессировать", - цитирует Силву The Guardian.