Марку Силва хочет "больших игроков" в "Эвертоне"

Силва и Брандс Главный тренер "Эвертона" Марку Силва надеется, что клуб купит ему больших игроков перед началом следующего сезона.

В понедельник Силва был официально представлен в качестве главного тренера "ирисок". Вместе с португальцем перед журналистами выступил новый спортивный директор клуба Марсель Брандс.

Естественно, что в такой компании разговор неизбежно зашел о трансферах. По словам Силвы, они уже работают над усилением состава и рассчитывают приобрести по-настоящему классных игроков.

"Мы составили список из именитых игроков. Он не такой уж большой, но самое главное, что он уже есть. Поверьте, мы сделаем все, чтобы стать сильнее. Мне нравится, когда между игрокам есть конкуренция. Она заставит их прогрессировать", - цитирует Силву The Guardian.




Метки Силва, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 05.06.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 05.06.2018 11:36 # tigerpool
    Верните с помойки фелаини - вот вам большой игрок + можно попытаться купить Шакири, Рондона. Наши старшие братишки должны бороться за 5-6 места с челси и арсеналом.

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  2. vyrentz 05.06.2018 09:26 # vyrentz
    Бабарика прав.
    У Эве состав и так очень даже, а Силва ноет со старта.

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  3. manutd-20champ 05.06.2018 09:08 # manutd-20champ
    купи себе баскетболистов, и будут тебе большие игроки

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  4. electric 05.06.2018 09:02 # electric
    О5 25. Сказочник ёпта.

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