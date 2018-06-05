Туре уверен, что Гвардиола не любит африканских игроков

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре обвинил главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу в дискриминации африканских игроков.

В минувшем сезоне Гвардиола позволил 35-летнему ивуарийцу только однажды выйти в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги. Вдобавок каталонский тренер не стал продлевать истекающий контракт Яя.



За время сотрудничества с Гвардиолой, с которым они пересекались еще в "Барселоне", у Туре сложилось впечатление, что Хосеп просто не любит игроков из Африки.



"Он говорит, что у него нет проблем с чернокожими игроками, потому что он слишком умен, чтобы попасться. Но если вы посмотрите, то у него были проблемы с африканцами везде, где он только работал, и отсюда возникают вопросы".



"Он сам никогда этого не признает. Но в день, когда в составе его команды мы обнаружим пять африканцев, причем не натурализованных, я обещаю — отправлю ему торт", — сообщил Туре France Football.