Туре уверен, что Гвардиола не любит африканских игроков

Яя Туре и Хосеп Гвардиола Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре обвинил главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу в дискриминации африканских игроков.

В минувшем сезоне Гвардиола позволил 35-летнему ивуарийцу только однажды выйти в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги. Вдобавок каталонский тренер не стал продлевать истекающий контракт Яя.

За время сотрудничества с Гвардиолой, с которым они пересекались еще в "Барселоне", у Туре сложилось впечатление, что Хосеп просто не любит игроков из Африки.

"Он говорит, что у него нет проблем с чернокожими игроками, потому что он слишком умен, чтобы попасться. Но если вы посмотрите, то у него были проблемы с африканцами везде, где он только работал, и отсюда возникают вопросы".

"Он сам никогда этого не признает. Но в день, когда в составе его команды мы обнаружим пять африканцев, причем не натурализованных, я обещаю — отправлю ему торт", — сообщил Туре France Football.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Туре

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2018 08:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. sausage 05.06.2018 11:48 # sausage
    Пепу теперь есть к чему стремиться, новый вызов.

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  2. suarezov 05.06.2018 11:28 # suarezov
    В барсе вообще не было много африканцев, только испанцы и латиносы

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  3. cruise877 05.06.2018 10:11 # cruise877
    о, этот петушок опять закукарекал

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  4. almas52 05.06.2018 09:49 # almas52
    Потому что черножопые макаки в основном ленивы как погба или балотелли. жадны до денег и ленивы, пока ветер бананы с пальм не сорвет - у негров урожая нет. я вообще считаю что эти бабуины должны тростник рубить на плпнтациях и радоваться когда белый господин кинет им объедки со своего стола. понял меня туре горилла сраная?

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  5. mototroller 05.06.2018 09:25 # mototroller
    Фашик гвардиолв

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  6. gwelddwyr 05.06.2018 09:12 # gwelddwyr
    Просто у Туре комплекс неполноценности из-за его расы, поэтому он каждый раз ноет, что его все не любят. С какого перепугу Пеп должен выводить в старт команду, где будет 5 африканцев?! Что за бред?! А ответ прост: Туре везде мерещатся расисты. брал бы пример со своего старшего брата, он играл и не жужжал, добрейший человек...

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  7. gringo1990 05.06.2018 09:00 # gringo1990
    Точно не припомню, но ведь ЭтоО играл под руководством Пепа

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  8. dentinho 05.06.2018 08:57 # dentinho
    vse reshaet tort u etogo niggi.

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  9. mancityman 05.06.2018 08:37 # mancityman
    Zaebal, pridurok bliadi.

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  10. denk 05.06.2018 08:19 # denk
    Может дело не в неграх, а в том что у них всегда проблемы с дисциплиной?

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  11. qwerd 05.06.2018 08:07 # qwerd
    Мне тоже интересно, он же отлично играл года 2-3 назад.

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