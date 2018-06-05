Туре уверен, что Гвардиола не любит африканских игроков
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре обвинил главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу в дискриминации африканских игроков.
В минувшем сезоне Гвардиола позволил 35-летнему ивуарийцу только однажды выйти в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги. Вдобавок каталонский тренер не стал продлевать истекающий контракт Яя.
За время сотрудничества с Гвардиолой, с которым они пересекались еще в "Барселоне", у Туре сложилось впечатление, что Хосеп просто не любит игроков из Африки.
"Он говорит, что у него нет проблем с чернокожими игроками, потому что он слишком умен, чтобы попасться. Но если вы посмотрите, то у него были проблемы с африканцами везде, где он только работал, и отсюда возникают вопросы".
"Он сам никогда этого не признает. Но в день, когда в составе его команды мы обнаружим пять африканцев, причем не натурализованных, я обещаю — отправлю ему торт", — сообщил Туре France Football.
05.06.2018 08:00
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Последние комментарии:
Пепу теперь есть к чему стремиться, новый вызов.
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В барсе вообще не было много африканцев, только испанцы и латиносы
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о, этот петушок опять закукарекал
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Потому что черножопые макаки в основном ленивы как погба или балотелли. жадны до денег и ленивы, пока ветер бананы с пальм не сорвет - у негров урожая нет. я вообще считаю что эти бабуины должны тростник рубить на плпнтациях и радоваться когда белый господин кинет им объедки со своего стола. понял меня туре горилла сраная?
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Фашик гвардиолв
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Просто у Туре комплекс неполноценности из-за его расы, поэтому он каждый раз ноет, что его все не любят. С какого перепугу Пеп должен выводить в старт команду, где будет 5 африканцев?! Что за бред?! А ответ прост: Туре везде мерещатся расисты. брал бы пример со своего старшего брата, он играл и не жужжал, добрейший человек...
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Точно не припомню, но ведь ЭтоО играл под руководством Пепа
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vse reshaet tort u etogo niggi.
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Zaebal, pridurok bliadi.
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Может дело не в неграх, а в том что у них всегда проблемы с дисциплиной?
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Мне тоже интересно, он же отлично играл года 2-3 назад.
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