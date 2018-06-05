"Кристал Пэлас" готов продать Бентеке
"Кристал Пэлас" готов продать нападающего Кристиана Бентеке этим летом.
27-летний Бентеке, который в 2016 году был куплен "орлами" у "Ливерпуля" за 27 миллионов фунтов, удручающим образом провел минувший сезон — Кристиан отметился лишь тремя голами.
Как стало известно Evening Standard, на "Селхерст Парк" не собираются препятствовать уходу Бентеке, однако с возвратом своих инвестиций в бывшего бомбардира "Астон Виллы" у "Пэлас" могут возникнуть проблемы.
Наилучший шанс вернуть потраченные на Кристиана деньги связан с интересом к бельгийцу со стороны клубов Китая. Достоверно известно, что год назад приобрести Бентеке пытался "Бэйцзин Гоань".
Отметим, что плохая форма Кристиана стоила ему поездки на Чемпионат Мира в России, однако это решение далось главному тренеру бельгийцев Роберто Мартинесу чрезвычайно тяжело.
"Решение оставить Кристиана Бентеке вне заявки было тяжелейшим. Однако это ради баланса состава. У нас уже есть двое девятых номеров в лице Мичи Батшуайи и Ромелу Лукаку", — сообщил Мартинес.
05.06.2018 07:30
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Если перейдёт в Чьолсей, пойдёт на понижение. В Эвертон пускай физдует, у них нападающего не было давно.
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И опять батя первый... мой баклажан 🍆 в ваш персик 🍑
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