"Кристал Пэлас" готов продать Бентеке

Кристиан Бентеке "Кристал Пэлас" готов продать нападающего Кристиана Бентеке этим летом.

27-летний Бентеке, который в 2016 году был куплен "орлами" у "Ливерпуля" за 27 миллионов фунтов, удручающим образом провел минувший сезон — Кристиан отметился лишь тремя голами.

Как стало известно Evening Standard, на "Селхерст Парк" не собираются препятствовать уходу Бентеке, однако с возвратом своих инвестиций в бывшего бомбардира "Астон Виллы" у "Пэлас" могут возникнуть проблемы.

Наилучший шанс вернуть потраченные на Кристиана деньги связан с интересом к бельгийцу со стороны клубов Китая. Достоверно известно, что год назад приобрести Бентеке пытался "Бэйцзин Гоань".

Отметим, что плохая форма Кристиана стоила ему поездки на Чемпионат Мира в России, однако это решение далось главному тренеру бельгийцев Роберто Мартинесу чрезвычайно тяжело.

"Решение оставить Кристиана Бентеке вне заявки было тяжелейшим. Однако это ради баланса состава. У нас уже есть двое девятых номеров в лице Мичи Батшуайи и Ромелу Лукаку", — сообщил Мартинес.



Метки Бентеке, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2018 07:30

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  1. largo-winch 05.06.2018 07:55 # largo-winch
    Если перейдёт в Чьолсей, пойдёт на понижение. В Эвертон пускай физдует, у них нападающего не было давно.

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  2. skorseze 05.06.2018 07:54 # skorseze
    И опять батя первый... мой баклажан &#127814; в ваш персик &#127825;

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