Папастатопулос отказал "Юнайтед" ради перехода в "Арсенал"

Сократис Папастатопулос Отец защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса рассказал, что ради возможности перейти в "Арсенал" его сын отказал "Манчестер Юнайтед".

В ближайшие 24 часа Папастатопулос должен стать уже третьим бывшим игроком "Боруссии" на "Эмирейтс" в 2018 году — после плеймейкера Генриха Мхитаряна и нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Однако у 29-летнего грека было и другое предложение из Премьер-Лиги. Заполучить Сократиса хотел главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

"В его услугах был заинтересован "Манчестер Юнайтед", но перехода в "Юнайтед" нам бы пришлось подождать до июля. У "Юнайтед" очень хорошие отношения с Дортмундом, команды много общаются, но Сократис выбрал "Арсенал".

"Он счастлив, и в данный момент он уже в Англии. Во вторник все будет оформлено, и сделка состоится", — сообщил отец Папастатопулоса греческой радиостанции 24/7 88.6.



Метки Арсенал, Боруссия, Манчестер Юнайтед, Папастатопулос

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2018 07:00

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  1. largo-winch 05.06.2018 07:58 # largo-winch
    Мавропанос, Папастопопулос, Коладзейнак, Аубамеянг, Мислинстат - в иной раз подумаешь, что это какое-то заклинание...
    Здоровья Журавелю.

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  2. wengerrrro 05.06.2018 07:42 # wengerrrro
    6лять, было лучше когда покупали 20летних сосунков, нежели 30летних нонеймов на пару сезонов, середняков, пздц просто

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  3. nordway 05.06.2018 07:16 # nordway
    Между строк: В его услугах был заинтересован "Манчестер Юнайтед", но перехода в "Юнайтед" нам бы пришлось подождать до июля

    Источник: http://fapl.ru/posts/62957/?c=1

    Отказал,ага - нетерпеливые мyдаки , никто не отказывает великому Манчестеру

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  4. toledo 05.06.2018 07:10 # toledo
    это понятно

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