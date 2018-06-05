Папастатопулос отказал "Юнайтед" ради перехода в "Арсенал"

Отец защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса рассказал, что ради возможности перейти в "Арсенал" его сын отказал "Манчестер Юнайтед".

В ближайшие 24 часа Папастатопулос должен стать уже третьим бывшим игроком "Боруссии" на "Эмирейтс" в 2018 году — после плеймейкера Генриха Мхитаряна и нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.



Однако у 29-летнего грека было и другое предложение из Премьер-Лиги. Заполучить Сократиса хотел главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.



"В его услугах был заинтересован "Манчестер Юнайтед", но перехода в "Юнайтед" нам бы пришлось подождать до июля. У "Юнайтед" очень хорошие отношения с Дортмундом, команды много общаются, но Сократис выбрал "Арсенал".



"Он счастлив, и в данный момент он уже в Англии. Во вторник все будет оформлено, и сделка состоится", — сообщил отец Папастатопулоса греческой радиостанции 24/7 88.6.