Папастатопулос отказал "Юнайтед" ради перехода в "Арсенал"
Отец защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса рассказал, что ради возможности перейти в "Арсенал" его сын отказал "Манчестер Юнайтед".
В ближайшие 24 часа Папастатопулос должен стать уже третьим бывшим игроком "Боруссии" на "Эмирейтс" в 2018 году — после плеймейкера Генриха Мхитаряна и нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.
Однако у 29-летнего грека было и другое предложение из Премьер-Лиги. Заполучить Сократиса хотел главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.
"В его услугах был заинтересован "Манчестер Юнайтед", но перехода в "Юнайтед" нам бы пришлось подождать до июля. У "Юнайтед" очень хорошие отношения с Дортмундом, команды много общаются, но Сократис выбрал "Арсенал".
"Он счастлив, и в данный момент он уже в Англии. Во вторник все будет оформлено, и сделка состоится", — сообщил отец Папастатопулоса греческой радиостанции 24/7 88.6.
05.06.2018 07:00
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Мавропанос, Папастопопулос, Коладзейнак, Аубамеянг, Мислинстат - в иной раз подумаешь, что это какое-то заклинание...
Здоровья Журавелю.
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6лять, было лучше когда покупали 20летних сосунков, нежели 30летних нонеймов на пару сезонов, середняков, пздц просто
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Между строк: В его услугах был заинтересован "Манчестер Юнайтед", но перехода в "Юнайтед" нам бы пришлось подождать до июля
Источник: http://fapl.ru/posts/62957/?c=1
Отказал,ага - нетерпеливые мyдаки , никто не отказывает великому Манчестеру
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это понятно
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