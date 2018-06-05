Марку Силва. Самый нелояльный менеджер

"Эвертону" все же удалось заполучить менеджера, которого "ириски" хотели пригласить к себе еще осенью, не жалея для этого денег, но сейчас Марку Силва выглядит не таким привлекательным вариантом для них, как прежде. Тем не менее, руководство "Эвертона" уверено, что португалец — именно тот человек, который нужен их амбициозному проекту.

Легко понять, почему "Эвертон" определил Марку Силву как своего идеального менеджера в октябре прошлого года, но чуть менее легко понять, почему "ириски" упорствовали в этом после того, как португальца уволили из "Уотфорда" на фоне хаоса, который творился в клубе на поле и за его пределами. То, каким образом "Уотфорд" при Силве скатился от безупречной игры к абсолютно неадекватной, по крайней мере, должно было заставить руководство "Эвертона" задуматься.



"Эвертон" поверил, что у клуба есть статус, позволяющий сохранить мотивацию Силвы на более длительный период, чем два месяца и девять матчей, которые отделяли его первую игру на "Викаридж Роад" от момента, когда он сам понял, что мог бы перебраться в более амбициозный клуб. Тот факт, что сам "Эвертон" как раз и приложил руку к тому, что Силва потерял мотивацию в северном пригороде Лондона, говорит о том, что "ирискам" не стоит удивляться, если когда-то подобное произойдет и с ними. Силва показал себя абсолютно не склонным привязываться к клубам и болельщикам специалистом, настоящим наемником без сантиментов.



Марку исполнится 41 год этим летом, и сложно понять, откуда у абсолютно незаметного игрока, с посредственной игровой карьерой, завершившейся в клубе средней руки второго португальского дивизиона такая беспринципность в отношениях с клубами, о которых как игрок он мог только мечтать.



В "Уотфорде" изначально ему все понравилось, если верить словам Силвы, хотя он не мог не понимать куда идет — при семействе Поццо ни один менеджер не отработал на "Викаридж Роад" больше сезона, хоть к некоторым, как, например, Славише Йокановичу, претензий быть не могло по умолчанию. "Они показали мне проект, и мне нравятся их амбиции", — говорил Марку. "Я взволнован, и это хороший вызов для меня. Клуб хочет становиться лучше, и в этом мы с "Уотфордом" похожи — я тоже постоянно стремлюсь к лучшему. Амбиции для меня очень важны".



Но почти сразу же Силва продемонстрировал недовольство некоторыми элементами своей роли в клубе. В то время он сыграл важную роль в приглашении в "Уотфорд" Ришарлисона и Андре Каррильо, который работал под руководством Марку в "Спортинге", но в целом менеджер имел ограниченное влияние на вербовку игроков.



Это не мешало ему публично говорить о футболистах, которых он хотел бы подписать — он часто упоминал Ислама Слимани из "Лестера" как игрока, который мог бы усилить "Уотфорд". "Я знаю игрока? Конечно. Он работал со мной три сезона назад в "Спортинге". Мне нравится игрок? Безусловно. Он игрок, который может нам помочь? Я в этом уверен", — сказал он в августе. "Если бы я мог контролировать все, я бы ответил вам по-другому, но сейчас я не могу контролировать ситуацию".



После закрытия трансферного окна "Уотфорд" был в восторге от селекции, полагая, что клуб предоставил тренеру значительно усиленную команду, способную финишировать в верхней половине турнирной таблицы. Но каково же было удивление руководства "шершней", когда Силва раскритиковал трансферную политику клуба в пух и прах на пресс-конференции. "Я ожидал чего-то другого", — сказал он. "Мы были не лучшими на рынке".



Если бы это был единичный случай, но на самом деле в "Спортинге", который уволил Марку в 2015 году после выигрыша Кубка Португалии и в целом хорошего сезона, было нечто подобное. Одним из объяснений, данных клубом, было то, что Силва неоднократно использовал пресс-конференции, чтобы выразить свое неудовольствие по поводу проблем, которые можно было обсудить внутри клуба. Источник внутри клуба объяснил радиостанции TSF отставку Силвы "абсолютно нелояльным и провокационным" поведением тренера.



Тогда Силва быстро присоединился к "Олимпиакосу" и установил новый послевоенный европейский рекорд, выиграв свои первые 17 матчей в чемпионате. В итоге "Оли" выиграли 28 из 30 матчей в лиге, оторвавшись на 30 очков от "Панатинаикоса", а Силвой заинтересовался "Порту", попытавшийся подписать его в мае 2016 года. Руководство "Олимпиакоса" не отпустило португальца, кивнув в сторону контракта, который был подписан на два года, но Силва ушел в отставку уже через месяц, потеряв интерес к работе в Греции.



Поэтому "Эвертону" не стоит ждать с таким менеджером какой-то долгосрочной стабильности. Силва как шампанское — взрыв, яркие брызги, фейерверк в первые месяцы, а то и сезон, и похмельное разочарование в итоге. Пока что в его карьере не было ни единого клуба, с которым бы он расстался по-хорошему или сохранил бы мотивацию дольше, чем на сезон, после его стартового периода в "Эшториле".



Но что привлекает в Силве — последние недели в "Уотфорде" были его единственным реальным провалом как тренера, а в остальном он всегда гарантировал результат, хоть и не сумел задержаться где-то надолго. "Эшторил" он принял на десятом месте второго дивизиона и вывел его в Европу. В "Спортинге" он выиграл кубок, проиграл только два матча в чемпионате и завершил сезон с количеством очков, которого хватило бы для чемпионства в семи чемпионатах из 10 предыдущих. Увы, но тогда для "львов" этот результат дал только третье место.



Его команды было непобедимы в 41 матче кряду, причем эта цифра сложилась из периода в четырех клубах в трех странах, и одним из них был "Халл". Он смог мгновенно сделать конкурентоспособным "Халл", который камнем шел на дно в Премьер-Лиге и всего за два месяца работы превратил "Уотфорд" в команду, которую начали называть реальным претендентом на еврокубки.



Для болельщиков "Эвертона", выражавших недовольство скудным и скучным стилем игры команды при Эллардайсе, Марку Силва — находка, так как его команды всегда настроены на атаку, а атакующие игроки при нем процветали и в "Халле", и в "Уотфорде". Особенно хороши были вингеры — в "Уотфорде" круто при Силве заиграл Ришарлисон, но как только Марку ушел, словно забрал с собой и бразильца, оставив на "Викаридж Роад" лишь его голограмму.



Есть у Силвы элемент тактической негибкости, и "Эвертону" стоит учитывать его категорическое нежелание играть с двумя нападающими, но в то же время стоит помнить, как он смог поменять схему игры "Уотфорда" в перерыве матча с "Суонси" и обеспечить победу на выезде, коих у "шершней" при Силве было немало. "Уотфорд" обыграл "Арсенал" и напугал "Челси", выдал шоу с ничьей 3:3 в первом матче сезона с "Ливерпулем" и вообще — развлекал публику, как мог, в первые месяцы при новом менеджере.



Болельщикам "Эвертона" можно ждать в начале сезона хороших результатов и яркой игры их команды — будет шумно, весело и ярко, но вот как пойдет дальше, можно только догадываться. По факту, сейчас в Премьер-Лиге не так уж много клубов, способных задурить голову Марку, как "Эвертон" в случае с его работой в "Уотфорде", и тем самым лишить его мотивации. Пока что португалец не очень интересен большой шестерке, хотя тот же "Арсенал" мог бы положить глаз на Марку, в случае хорошего старта того в "Эвертоне".



Но Марку Силва такой товарищ, что может погасить свой энтузиазм сам, как было уже в "Спортинге" и "Олимпиакосе", и тут очень важным будет, как он сработается с новым спортивным директором Марселем Брандсом, пришедшим из ПСВ на смену Стиву Уолшу. В "Эвертоне" сейчас солидный подбор игроков с нераскрытым пока что потенциалом, но захочет ли Силва заниматься с теми же Шнайдерленом, Сигурдссоном, Классеном, Влашичем, Мартиной, приходившими под других менеджеров, по совету другого спортивного директора? Не возникнет ли у него желания забрать из "Лестера" Слимани, из "Халла" — Гросицки, "Уотфорда" — Ришарлисона и т.д.



"Эвертон" добился своего, заполучив тренера, которого в руководстве "ирисок" посчитали идеальным для их проекта, заплатив большие деньги за это желание, так как "Уотфорд" до сих пор имеет право на компенсацию за португальца. Главное, чтобы игра стоила свеч, а дорогое шампанское не оказалось детским.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru