Пикфорд получил первый номер в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сделал еще один намек на то, что его первым номером на Чемпионате Мира в России будет голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд.

Напомним, 24-летний Пикфорд целиком отыграл товарищеский матч против нигерийцев в субботу вечером. И хотя Джордан не сумел сохранить свои ворота на замке, Саугейт остался доволен его игрой.



Сегодня Саутгейт сделал еще один намек на то, что именно Пикфорд, на счету которого теперь три матча за национальную команду, будет основным голкипером на ЧМ-2018 — Джордан получил свитер с первым номером.



Также можно отметить, что капитан англичан Харри Кейн получил "девятку", Рахим Стерлинг — "десятку". Деле Алли, как и "Тоттенхэме", взял 20-й номер. Двое других голкиперов в заявке "трех львов", Джек Батленд и Ник Поуп, получили номера 13 и 23, соответственно.