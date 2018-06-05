Пикфорд получил первый номер в сборной Англии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сделал еще один намек на то, что его первым номером на Чемпионате Мира в России будет голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд.
Напомним, 24-летний Пикфорд целиком отыграл товарищеский матч против нигерийцев в субботу вечером. И хотя Джордан не сумел сохранить свои ворота на замке, Саугейт остался доволен его игрой.
Сегодня Саутгейт сделал еще один намек на то, что именно Пикфорд, на счету которого теперь три матча за национальную команду, будет основным голкипером на ЧМ-2018 — Джордан получил свитер с первым номером.
Также можно отметить, что капитан англичан Харри Кейн получил "девятку", Рахим Стерлинг — "десятку". Деле Алли, как и "Тоттенхэме", взял 20-й номер. Двое других голкиперов в заявке "трех львов", Джек Батленд и Ник Поуп, получили номера 13 и 23, соответственно.
05.06.2018 00:05
Просмотров: 223
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в смысле намек? он же официально первый номер. текст ради текста.
(ответить)
если так, то саутгейт идиот, очевидно, что батленд сильнее на данный момент, и в разы.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий