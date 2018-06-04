Кариус получил сотрясение в финале Лиги Чемпионов
После финала Лиги Чемпионов против "Реала" голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус прошел медицинское обследование с подозрением на сотрясение.
Во втором тайме финального матча, проигранного "красными" со счетом 3:1, Кариус получил локтем по голове от защитника "Реала" Серхио Рамоса. Спустя мгновения после этого инцидента Лорис просто подарил гол Кариму Бензема.
Впоследствии 24-летний немец стал виновником еще одного гола, не совладав с дальним ударом Гарета Бэйла. С финальным свистком Лорис в слезах бросился умолять болельщиков своего клуба о прощении.
Меж тем, медицинский штаб "Ливерпуля", обеспокоенный состоянием здоровья Кариуса, организовал для Лориса медицинское обследование в Соединенных Штатах, куда голкипер отправился в отпуск.
Это обследование Кариус прошел в Массачусетсе еще 31 мая. Ссылаясь на свой источник в госпитале, Daily Mirror утверждает, что у Лориса, не попавшего в заявку сборной Германии для участия в ЧМ-2018, действительно было обнаружено сотрясение, однако сейчас состояние здоровья футболиста не вызывает никаких опасений.
04.06.2018 22:00
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Последние комментарии:
Получил сотрясение от проведения шершавым мухомором по губам, скриньте.
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Ну, это с него вину не снимает. Чувствуешь себя плохо - дай знать мед персоналу. Все же он профессиональный спортсмен, и все это прекрасно знает. Его может оправдать лишь вариант, при котором инопланетяне им в куклы играли.
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Одноклубники в раздевалке отвесили пестюлей?
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Рамосу колени надо прострелить, ну или что бы порвал себе и передние и задние крестообразные свзяки одновременно на двух ногах и в футбол мог играть только на геймпаде. Пох на Кариуса и его сотрясение, просто Рамос грязная дорожная испанская путана
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Есть такой прекрасный фильм Марка Захарова "Формула любви".
Так вот там герой великого актера Семена Фарады(Маргадон) так и говорит: -Я так и думал господа...
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Это просто тупая отмазка, чтобы карьеру свою не похоронить.
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хуясе, его в раздевалке колбасные отметелили
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Щас бы конечно после драки кулаками махать.
Если чувсвовал дискомфорт попросил бы замену.
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Двухочковый Рамоса.
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Отмазали
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