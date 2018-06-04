Кариус получил сотрясение в финале Лиги Чемпионов

Лорис Кариус После финала Лиги Чемпионов против "Реала" голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус прошел медицинское обследование с подозрением на сотрясение.

Во втором тайме финального матча, проигранного "красными" со счетом 3:1, Кариус получил локтем по голове от защитника "Реала" Серхио Рамоса. Спустя мгновения после этого инцидента Лорис просто подарил гол Кариму Бензема.

Впоследствии 24-летний немец стал виновником еще одного гола, не совладав с дальним ударом Гарета Бэйла. С финальным свистком Лорис в слезах бросился умолять болельщиков своего клуба о прощении.

Меж тем, медицинский штаб "Ливерпуля", обеспокоенный состоянием здоровья Кариуса, организовал для Лориса медицинское обследование в Соединенных Штатах, куда голкипер отправился в отпуск.

Это обследование Кариус прошел в Массачусетсе еще 31 мая. Ссылаясь на свой источник в госпитале, Daily Mirror утверждает, что у Лориса, не попавшего в заявку сборной Германии для участия в ЧМ-2018, действительно было обнаружено сотрясение, однако сейчас состояние здоровья футболиста не вызывает никаких опасений.



Метки Кариус, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 2605

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  1. leon-britton 05.06.2018 00:20 # leon-britton
    Получил сотрясение от проведения шершавым мухомором по губам, скриньте.

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  2. vyrentz 04.06.2018 23:33 # vyrentz
    Ну, это с него вину не снимает. Чувствуешь себя плохо - дай знать мед персоналу. Все же он профессиональный спортсмен, и все это прекрасно знает. Его может оправдать лишь вариант, при котором инопланетяне им в куклы играли.

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  3. mab 04.06.2018 23:33 # mab
    Одноклубники в раздевалке отвесили пестюлей?

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  4. dendi 04.06.2018 23:32 # dendi
    Рамосу колени надо прострелить, ну или что бы порвал себе и передние и задние крестообразные свзяки одновременно на двух ногах и в футбол мог играть только на геймпаде. Пох на Кариуса и его сотрясение, просто Рамос грязная дорожная испанская путана

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  5. ezh28 04.06.2018 23:11 # ezh28
    Есть такой прекрасный фильм Марка Захарова "Формула любви".
    Так вот там герой великого актера Семена Фарады(Маргадон) так и говорит: -Я так и думал господа...

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  6. brago 04.06.2018 22:39 # brago
    Это просто тупая отмазка, чтобы карьеру свою не похоронить.

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  7. manutd-20champ 04.06.2018 22:27 # manutd-20champ
    хуясе, его в раздевалке колбасные отметелили

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  8. gerrard08 04.06.2018 22:21 # gerrard08
    Щас бы конечно после драки кулаками махать.
    Если чувсвовал дискомфорт попросил бы замену.

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  9. brown-ale 04.06.2018 22:09 # brown-ale
    Двухочковый Рамоса.

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  10. vasechkaf 04.06.2018 22:06 # vasechkaf
    Отмазали

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