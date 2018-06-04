Кариус получил сотрясение в финале Лиги Чемпионов

После финала Лиги Чемпионов против "Реала" голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус прошел медицинское обследование с подозрением на сотрясение.

Во втором тайме финального матча, проигранного "красными" со счетом 3:1, Кариус получил локтем по голове от защитника "Реала" Серхио Рамоса. Спустя мгновения после этого инцидента Лорис просто подарил гол Кариму Бензема.



Впоследствии 24-летний немец стал виновником еще одного гола, не совладав с дальним ударом Гарета Бэйла. С финальным свистком Лорис в слезах бросился умолять болельщиков своего клуба о прощении.



Меж тем, медицинский штаб "Ливерпуля", обеспокоенный состоянием здоровья Кариуса, организовал для Лориса медицинское обследование в Соединенных Штатах, куда голкипер отправился в отпуск.



Это обследование Кариус прошел в Массачусетсе еще 31 мая. Ссылаясь на свой источник в госпитале, Daily Mirror утверждает, что у Лориса, не попавшего в заявку сборной Германии для участия в ЧМ-2018, действительно было обнаружено сотрясение, однако сейчас состояние здоровья футболиста не вызывает никаких опасений.