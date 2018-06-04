УЕФА дисквалифицировал Гвардиолу и оштрафовал "Ливерпуль"

Дисциплинарный комитет УЕФА определился с наказаниями для главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы и "Ливерпуля", остановившись на дисквалификации и штрафе, соответственно.

Напомним, Гвардиола излишне негодовал в перерыве ответного четвертьфинального матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" 10 апреля, второй тайм той игры отправившись смотреть на трибуны.



УЕФА счел, что 47-летний каталонец вел себя неподобающим образом и теперь должен быть дисквалифицирован на два матча, один из которых, правда, является отложенным и будет активирован в случае похожей провинности в ближайшие 12 месяцев.



Первый же матч того четвертьфинального противостояния был омрачен массовыми беспорядками болельщиков близ и внутри "Энфилда". Фанаты атаковали друг друга, а также нападению подвергся автобус "горожан" по пути на стадион.



Не сумев обеспечить должный уровень безопасности, теперь "Ливерпуль" выплатит штраф в размере 17,500 фунтов, сообщает Sky Sports.