УЕФА дисквалифицировал Гвардиолу и оштрафовал "Ливерпуль"

Хосеп Гвардиола Дисциплинарный комитет УЕФА определился с наказаниями для главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы и "Ливерпуля", остановившись на дисквалификации и штрафе, соответственно.

Напомним, Гвардиола излишне негодовал в перерыве ответного четвертьфинального матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" 10 апреля, второй тайм той игры отправившись смотреть на трибуны.

УЕФА счел, что 47-летний каталонец вел себя неподобающим образом и теперь должен быть дисквалифицирован на два матча, один из которых, правда, является отложенным и будет активирован в случае похожей провинности в ближайшие 12 месяцев.

Первый же матч того четвертьфинального противостояния был омрачен массовыми беспорядками болельщиков близ и внутри "Энфилда". Фанаты атаковали друг друга, а также нападению подвергся автобус "горожан" по пути на стадион.

Не сумев обеспечить должный уровень безопасности, теперь "Ливерпуль" выплатит штраф в размере 17,500 фунтов, сообщает Sky Sports.



Метки Гвардиола, дисквалификации, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2018 21:00

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  1. ccchelsea 04.06.2018 21:12 # ccchelsea
    УЕФА красавцы, обоссали две никчёмные помойки.

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  2. only--liverpool 04.06.2018 21:03 # only--liverpool
    А рамосу нихууя не сделали мрази

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