"Челси" не отпустит Морату даже в обмен на Игуаина

Игуаин и Мората "Челси" ни при каких обстоятельствах не позволит нападающему Альваро Морате покинуть клуб всего через год после переезда на "Стэмфорд Бридж".

По окончании дебютного сезона Мораты в Англии пресса принялась распускать слухи о желании нападающего вернуться в "Ювентус". Чуть позже стало известно, что в обратном направлении может отправиться Гонсало Игуаин.

Однако источники Rai Sport внутри лондонского клуба утверждают, что "Челси" не позволит Альваро уйти. Пока "синие" не определятся с кандидатурой нового тренера, никакие трансферы не возможны в принципе, отмечает издание.

Вполне вероятно, что такое решение "Челси" связано с неудачной попыткой приобрести Роберта Левандовски из "Баварии". Две недели назад сообщалось, что поляк стал приоритетной целью "синих" на трансферном рынке, но, по всей видимости, нападающий останется в Бундеслиге.




Метки Мората, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 04.06.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1124

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ry-l 04.06.2018 21:34 # ry-l
    Туши свечи. Очередной Торрес на 4 сезона. Я все

    (ответить)

  2. chelsea88 04.06.2018 21:26 # chelsea88
    Е6анутые пздц, надо было сплавлять пока спрос был.

    (ответить)

  3. ccchelsea 04.06.2018 20:02 # ccchelsea
    Хорошие новости.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: