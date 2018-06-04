"Челси" не отпустит Морату даже в обмен на Игуаина
"Челси" ни при каких обстоятельствах не позволит нападающему Альваро Морате покинуть клуб всего через год после переезда на "Стэмфорд Бридж".
По окончании дебютного сезона Мораты в Англии пресса принялась распускать слухи о желании нападающего вернуться в "Ювентус". Чуть позже стало известно, что в обратном направлении может отправиться Гонсало Игуаин.
Однако источники Rai Sport внутри лондонского клуба утверждают, что "Челси" не позволит Альваро уйти. Пока "синие" не определятся с кандидатурой нового тренера, никакие трансферы не возможны в принципе, отмечает издание.
Вполне вероятно, что такое решение "Челси" связано с неудачной попыткой приобрести Роберта Левандовски из "Баварии". Две недели назад сообщалось, что поляк стал приоритетной целью "синих" на трансферном рынке, но, по всей видимости, нападающий останется в Бундеслиге.
04.06.2018 20:00
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Туши свечи. Очередной Торрес на 4 сезона. Я все
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Е6анутые пздц, надо было сплавлять пока спрос был.
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Хорошие новости.
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