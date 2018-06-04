"Арсенал" назначил переговоры с Феллайни

"Арсенал" стал неожиданным претендентом на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллайни.

Несмотря на уговоры главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, Феллайни отказался продлевать контракт с "Юнайтед" и даже выставил на продажу дом, купленный неподалеку от Манчестера.



Ожидалось, что Маруан продолжит карьеру в "Милане", но еще одним претендентом на бельгийца неожиданно стал "Арсенал". Как сообщает The Telegraph, переговоры между "канонирами" и представителями игрока пройдут на этой неделе.



По информации источника, трансфер Феллайни был бы невозможен, останься Арсен Венгер на посту главного тренера "Арсенала". Унаи Эмери, пришедший ему на замену, наоборот, высоко ценит полузащитника, которого хотел подписать еще в ПСЖ.



Вдобавок клуб с "Эмирейтс" привлекает то обстоятельство, что совсем скоро Маруан получит статус свободного агента. Это важный нюанс в свете скромного трансферного бюджета "канониров" на лето.