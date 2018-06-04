"Арсенал" назначил переговоры с Феллайни

Маруан Феллайни "Арсенал" стал неожиданным претендентом на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллайни.

Несмотря на уговоры главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, Феллайни отказался продлевать контракт с "Юнайтед" и даже выставил на продажу дом, купленный неподалеку от Манчестера.

Ожидалось, что Маруан продолжит карьеру в "Милане", но еще одним претендентом на бельгийца неожиданно стал "Арсенал". Как сообщает The Telegraph, переговоры между "канонирами" и представителями игрока пройдут на этой неделе.

По информации источника, трансфер Феллайни был бы невозможен, останься Арсен Венгер на посту главного тренера "Арсенала". Унаи Эмери, пришедший ему на замену, наоборот, высоко ценит полузащитника, которого хотел подписать еще в ПСЖ.

Вдобавок клуб с "Эмирейтс" привлекает то обстоятельство, что совсем скоро Маруан получит статус свободного агента. Это важный нюанс в свете скромного трансферного бюджета "канониров" на лето.




Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Феллайни

Автор foxmcfc   

Дата 04.06.2018 19:00

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  1. fc-oil 04.06.2018 20:22 # fc-oil
    В центр, к остальным энтам

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  2. hateciteh11 04.06.2018 19:59 # hateciteh11
    ну и отлично арсеноль наш фарм, ненужный шлак им отдаем.

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  3. largo-winch 04.06.2018 19:57 # largo-winch
    Толковое дерево. 10-ку головой оформит, как минимум

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  4. chelsea-69 04.06.2018 19:52 # chelsea-69
    Как влитой встанет там © кк

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  5. van-der-slav 04.06.2018 19:49 # van-der-slav
    кто нибудь заберите его уже пожалуйста

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  6. psycho1 04.06.2018 19:19 # psycho1
    это даже нелепее трансферов челси, какой писец.

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  7. fanat-united 04.06.2018 19:18 # fanat-united
    Хоть кто-то в этой пидерастии мужиком будет

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