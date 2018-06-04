Марку Силва будет получать в "Эвертоне" минимум 3 миллиона фунтов год

Зарплата нового главного тренера "Эвертона" Марку Силвы составит 3 миллиона фунтов в год, как минимум.

Не сумев переманить Силву из "Уотфорда" осенью, в минувший четверг "ириски", наконец, смогли заручиться услугами португальского специалиста, чей контракт с мерсисайдским клубом рассчитан до 2021 года.



Как стало известно Liverpool Echo, базовый оклад Марку на "Гудисон Парк" составит 3 млн. фунтов в год, однако за счет более высокой позиции в Премьер-Лиге Силва сможет увеличить свое ежегодное жалование до 5 млн.



Для сравнения, Рональд Куман и Сэм Эллардайс, тренировавшие "Эвертон" в минувшем сезоне, имели контракты с годовым окладом в 6 млн. фунтов.



Помимо главного тренера, в это межсезонье "ириски" также сменили спортивного директора. Приглашенный из ПСВ Марсель Брандс будет зарабатывать 2 млн. фунтов в год — немного больше своего предшественника Стива Уолша.