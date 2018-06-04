Бартон уверен, что Джеррард и Лэмпард станут хорошими тренерами

Новый рулевой "Флитвуда" Джоуи Бартон уверен, что Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард сделают отличную карьеру в качестве тренеров.

В новый сезон легенды английского футбола вступят в качестве тренеров. Джеррард не так давно возглавил шотландский "Рейнджерс", а Лэмпард приступил к работе с "Дерби" из Чемпионшипа.



На презентации в роли рулевого "Флитвуда" Бартон выразил уверенность, что его бывшие партнеры по сборной Англии добьются большого успеха на новом поприще.



"Они оба должны верить в свой талант, им нужно было отойти от работы на телевидении. Да, теперь они столкнутся с давлением, но я думаю, что они отлично проявят себя".



"Если вы посмотрите на тенденцию, то полузащитники, как правило, становятся хорошими тренерами. Пеп Гвардиола, например, был медленным игроком, но стал великолепным тренером. Маурисио Почеттино из той же категории игроков", - цитирует Бартона Daily Mail.