Египтяне заявили Салаха на ЧМ-2018

Мохамед Салах Как и ожидалось, сборная Египта заявила нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха для участия в Чемпионате Мира, несмотря на травму плеча.

Напомним, 26 мая в финале Лиги Чемпионов против "Реала" Салах сильно повредил плечо, ударившись о газон после столкновения с защитником Серхио Рамосом. Мохамед избежал вывиха, но получил травму связок.

Даже самый оптимистичный прогноз исключает участие 25-летнего Салаха в стартовом матче группового этапа ЧМ против сборной Уругвая 15 июня. Тем не менее, египтяне просто не могли оставить за бортом своего идола.

И вот сегодня было официально объявлено, что Мохамед, проходящий реабилитацию после травмы в Валенсии, попал в финальную заявку сборной Египта из 23 игроков.

Добавим, помимо России, в рамках Группы A египтянам также предстоит сыграть со сборными Саудовской Аравии и России.



Метки Салах, сборная Египта, травмы, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 04.06.2018 16:36 # vyrentz
    Добавим, помимо России, в рамках Группы A египтянам также предстоит сыграть со сборными Саудовской Аравии и России.

    Египтяне два раза натянут бегающих банкоматов из не имеющей аналогов сверхдержавы.

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  2. suarezov 04.06.2018 16:15 # suarezov
    Пи3да русским на чм)

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  3. ganinilyha 04.06.2018 16:07 # ganinilyha
    Новость дня.

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