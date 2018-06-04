Египтяне заявили Салаха на ЧМ-2018

Как и ожидалось, сборная Египта заявила нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха для участия в Чемпионате Мира, несмотря на травму плеча.

Напомним, 26 мая в финале Лиги Чемпионов против "Реала" Салах сильно повредил плечо, ударившись о газон после столкновения с защитником Серхио Рамосом. Мохамед избежал вывиха, но получил травму связок.



Даже самый оптимистичный прогноз исключает участие 25-летнего Салаха в стартовом матче группового этапа ЧМ против сборной Уругвая 15 июня. Тем не менее, египтяне просто не могли оставить за бортом своего идола.



И вот сегодня было официально объявлено, что Мохамед, проходящий реабилитацию после травмы в Валенсии, попал в финальную заявку сборной Египта из 23 игроков.



Добавим, помимо России, в рамках Группы A египтянам также предстоит сыграть со сборными Саудовской Аравии и России.