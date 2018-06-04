Сане не сыграет на Чемпионате Мира
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не включил вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в окончательную заявку на Чемпионат Мира в России.
В прошлом сезоне Сане был признан лучшим молодым игроком Премьер-Лиги. Лерой забил 10 голов, сделал 15 результативных передач и помог "Сити" выиграть чемпионский титул.
Однако индивидуальных рекордов в клубе Сане оказалось недостаточно, чтобы войти в немецкую заявку из 23 человек на Чемпионат Мира. Сегодня Лерой узнал, что не поедет в Россию.
Объясняя свое решение, Лев отметил, что Сане обладает огромным талантом, но он предпочел сделать в пользу Юлиана Брандта – игрока, которого пытался приобрести "Ливерпуль" прошлым летом.
04.06.2018 15:00
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Последние комментарии:
Епантяй много возится с мячом, не видит зоны и подключения игроков в последних матчах. Одним словом споймал звезду, а Лев показал ему пи3ду
Кек
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Просто он черный.
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пздц, абсурд, ну ладн
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Это, без сомнения, главный прикол пролога к ЧМ
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Гвардиола бы взял
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сане в сборной херово играет, ничего удивительного
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Немцам писта, одназначна... Сука, лёв- кот задрипаный... Шо ты себе позволил, мудак немецкий.
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Колбасный дегрод козявок переел, кажись.
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нюхач оказывается совсем ебанулся, тем лучше для нас, отдохни Лерой .
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лучший игрок сити прое6ал конкуренцию лавочнику дракслеру
все, что нужно знать об игроках мс
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сильно левчик, сильно
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После того как эйарнольд унизил немца, не удивительно.
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автоматически переименовывается в обоссане после такого
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Лёф ибантяй соплежуй
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Норм, отдохнет нормально, и будет снова портовым шлюхам в девятки ложить.
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Если серьезно, то решение верное, Сане только по типу игры Гвардиолы хорошо играет, в любых других схемах просто пропадет)
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Все правильно сделал - аутист все равно не доехал бы до Москвы.
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