Сане не сыграет на Чемпионате Мира

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не включил вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в окончательную заявку на Чемпионат Мира в России.

В прошлом сезоне Сане был признан лучшим молодым игроком Премьер-Лиги. Лерой забил 10 голов, сделал 15 результативных передач и помог "Сити" выиграть чемпионский титул.



Однако индивидуальных рекордов в клубе Сане оказалось недостаточно, чтобы войти в немецкую заявку из 23 человек на Чемпионат Мира. Сегодня Лерой узнал, что не поедет в Россию.



Объясняя свое решение, Лев отметил, что Сане обладает огромным талантом, но он предпочел сделать в пользу Юлиана Брандта – игрока, которого пытался приобрести "Ливерпуль" прошлым летом.