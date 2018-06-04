Сане не сыграет на Чемпионате Мира

Лерой Сане Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не включил вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в окончательную заявку на Чемпионат Мира в России.

В прошлом сезоне Сане был признан лучшим молодым игроком Премьер-Лиги. Лерой забил 10 голов, сделал 15 результативных передач и помог "Сити" выиграть чемпионский титул.

Однако индивидуальных рекордов в клубе Сане оказалось недостаточно, чтобы войти в немецкую заявку из 23 человек на Чемпионат Мира. Сегодня Лерой узнал, что не поедет в Россию.

Объясняя свое решение, Лев отметил, что Сане обладает огромным талантом, но он предпочел сделать в пользу Юлиана Брандта – игрока, которого пытался приобрести "Ливерпуль" прошлым летом.




Метки Сане, сборная Германии, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 04.06.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 5234

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 04.06.2018 17:35 # largo-winch
    Епантяй много возится с мячом, не видит зоны и подключения игроков в последних матчах. Одним словом споймал звезду, а Лев показал ему пи3ду
    Кек

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  2. lahmatyj 04.06.2018 17:13 # lahmatyj
    Просто он черный.

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  3. wengerrrro 04.06.2018 17:05 # wengerrrro
    пздц, абсурд, ну ладн

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  4. vyrentz 04.06.2018 16:38 # vyrentz
    Это, без сомнения, главный прикол пролога к ЧМ

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  5. manutd-20champ 04.06.2018 16:38 # manutd-20champ
    Гвардиола бы взял

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  6. liverfun 04.06.2018 16:37 # liverfun
    сане в сборной херово играет, ничего удивительного

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  7. mcfc-fantactic 04.06.2018 16:28 # mcfc-fantactic
    Немцам писта, одназначна... Сука, лёв- кот задрипаный... Шо ты себе позволил, мудак немецкий.

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  8. francois 04.06.2018 15:48 # francois
    Колбасный дегрод козявок переел, кажись.

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  9. mancityman 04.06.2018 15:46 # mancityman
    нюхач оказывается совсем ебанулся, тем лучше для нас, отдохни Лерой .

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  10. kos9k 04.06.2018 15:34 # kos9k
    лучший игрок сити прое6ал конкуренцию лавочнику дракслеру
    все, что нужно знать об игроках мс

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  11. chelsea25 04.06.2018 15:28 # chelsea25
    сильно левчик, сильно

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  12. gerrard08 04.06.2018 15:24 # gerrard08
    После того как эйарнольд унизил немца, не удивительно.

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  13. hammersmith 04.06.2018 15:12 # hammersmith
    автоматически переименовывается в обоссане после такого

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  14. mancunia-planet 04.06.2018 15:09 # mancunia-planet
    Лёф ибантяй соплежуй

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  15. jesus33 04.06.2018 15:09 # jesus33
    Норм, отдохнет нормально, и будет снова портовым шлюхам в девятки ложить.

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  16. nestea 04.06.2018 15:05 # nestea
    Если серьезно, то решение верное, Сане только по типу игры Гвардиолы хорошо играет, в любых других схемах просто пропадет)

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  17. griboedov 04.06.2018 15:01 # griboedov
    Все правильно сделал - аутист все равно не доехал бы до Москвы.

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