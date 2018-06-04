Джан станет игроком "Ювентуса" на этой неделе

Согласовав четырехлетний контракт с "Ювентусом", на этой неделе полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан, наконец, станет игроком туринского клуба.

Понимая, что Джан не собирается подписывать новый контракт, "красные" уже заполучили двух полузащитников – Наби Кейта и Фабиньо, – а прямо сейчас ведут погоню за третьим в лице Набиля Фекира из "Лиона".



Шансы "Ливерпуля" удержать Эмре упали до нуля после того, как немец согласовал четырехлетний контракт в "Ювентусом", сообщает Sky Sport Italia. Более того, на этой неделе Джан прибудет на тренировочную базу туринцев, чтобы пройти медицинское обследование.



Если осмотр врачей не выявит у 24-летнего полузащитника серьезных проблем со здоровьем, в ближайшие дни Эмре, наконец, станет игроком "Ювентуса".