Джан станет игроком "Ювентуса" на этой неделе
Согласовав четырехлетний контракт с "Ювентусом", на этой неделе полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан, наконец, станет игроком туринского клуба.
Понимая, что Джан не собирается подписывать новый контракт, "красные" уже заполучили двух полузащитников – Наби Кейта и Фабиньо, – а прямо сейчас ведут погоню за третьим в лице Набиля Фекира из "Лиона".
Шансы "Ливерпуля" удержать Эмре упали до нуля после того, как немец согласовал четырехлетний контракт в "Ювентусом", сообщает Sky Sport Italia. Более того, на этой неделе Джан прибудет на тренировочную базу туринцев, чтобы пройти медицинское обследование.
Если осмотр врачей не выявит у 24-летнего полузащитника серьезных проблем со здоровьем, в ближайшие дни Эмре, наконец, станет игроком "Ювентуса".
04.06.2018 14:00
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Ну наконец-то!
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