Компани поедет на Чемпионат Мира

Венсан Компани Несмотря на травму паха, капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани все-таки попал в окончательную заявку бельгийцев на Чемпионат Мира в России.

Поездка Компани на мундиаль оказалась под угрозой после того, как капитан "горожан" травмировал пах в товарищеском матче с Португалией. По ходу субботнего матча Венсану даже потребовалась вынужденная замена.

Судя по решению рулевого бельгийцев Роберто Мартинеса, повреждение оказалось не слишком серьезным. Сегодня тренер огласил окончательную заявку из 23 игроков, в которую Компани попал в качестве защитника.

Отметим, что наряду с Венсаном в Россию отправятся еще 11 представителей Премьер-Лиги – Тибо Куртуа, Эден Азар и Мичи Батшуайи из "Челси", Маруан Феллайни и Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед", Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген и Мусса Дембеле из "Тоттенхэма", голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле, вингер "Вест Бромвича" Насер Шадли и партнер Компани по "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне.




Метки Компани, сборная Бельгии

Автор foxmcfc   

Дата 04.06.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. star69 04.06.2018 14:27 # star69
    Что толку то?В первом же матче сломается...

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  2. chelsea-super 04.06.2018 13:24 # chelsea-super
    А Бентекек и Ориги поедут?

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  3. mata-hazard 04.06.2018 13:08 # mata-hazard
    Ну да, пах ему не пригодится всё-равно. Пускай едет.

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