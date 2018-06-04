Компани поедет на Чемпионат Мира
Несмотря на травму паха, капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани все-таки попал в окончательную заявку бельгийцев на Чемпионат Мира в России.
Поездка Компани на мундиаль оказалась под угрозой после того, как капитан "горожан" травмировал пах в товарищеском матче с Португалией. По ходу субботнего матча Венсану даже потребовалась вынужденная замена.
Судя по решению рулевого бельгийцев Роберто Мартинеса, повреждение оказалось не слишком серьезным. Сегодня тренер огласил окончательную заявку из 23 игроков, в которую Компани попал в качестве защитника.
Отметим, что наряду с Венсаном в Россию отправятся еще 11 представителей Премьер-Лиги – Тибо Куртуа, Эден Азар и Мичи Батшуайи из "Челси", Маруан Феллайни и Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед", Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген и Мусса Дембеле из "Тоттенхэма", голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле, вингер "Вест Бромвича" Насер Шадли и партнер Компани по "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне.
04.06.2018 13:00
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Последние комментарии:
Что толку то?В первом же матче сломается...
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А Бентекек и Ориги поедут?
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Ну да, пах ему не пригодится всё-равно. Пускай едет.
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