Мануэля Пеллегрини ограбили в Чили

Мануэль Пеллегрини Прошлой ночью главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини и его жену Каролу Пуччи ограбили неизвестные.

После назначения в "Вест Хэм" чилиец вернулся на некоторое время домой, чтобы отдохнуть и набраться сил перед стартом предсезонной кампании, однако отпуск Пеллегрини пошел явно не по плану.

Как сообщает The Independent, накануне Мануэля и его жену ограбили неизвестные. Нападение было совершено в тот момент, когда пара направлялась вместе со своими друзьями в один из ресторанов Сантьяго.

Грабители украли сумочки супруги Мануэля, после чего вступили в перестрелку с полицией города и скрылись на автомобиле. В результате инцидента никто не пострадал, а 64-летний тренер уже поблагодарил местных стражей порядка "за быструю реакцию на случившееся".




Метки Вест Хэм, Пеллерини

Автор foxmcfc   

Дата 04.06.2018 12:00

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  1. last-chapter 04.06.2018 12:41 # last-chapter
    Ограбление совершили грабители

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  2. hammersmith 04.06.2018 12:03 # hammersmith
    опять чилси вредит людям

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