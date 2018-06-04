Мануэля Пеллегрини ограбили в Чили

Прошлой ночью главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини и его жену Каролу Пуччи ограбили неизвестные.

После назначения в "Вест Хэм" чилиец вернулся на некоторое время домой, чтобы отдохнуть и набраться сил перед стартом предсезонной кампании, однако отпуск Пеллегрини пошел явно не по плану.



Как сообщает The Independent, накануне Мануэля и его жену ограбили неизвестные. Нападение было совершено в тот момент, когда пара направлялась вместе со своими друзьями в один из ресторанов Сантьяго.



Грабители украли сумочки супруги Мануэля, после чего вступили в перестрелку с полицией города и скрылись на автомобиле. В результате инцидента никто не пострадал, а 64-летний тренер уже поблагодарил местных стражей порядка "за быструю реакцию на случившееся".