Саутгейт предупредил игроков сборной о недопустимости симуляций на ЧМ-2018
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предупредил своих игроков о недопустимости симуляций на Чемпионате Мира в России.
В товарищеском матче против сборной Нигерии в минувшую субботу вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг попытался обманным путем заработать пенальти, но лишь получил желтую карточку за симуляцию.
Саутгейт напоминает, что идти на подобные риски на турнире в России нельзя, ведь там будет использоваться система видеопомощи рефери (VAR), благодаря которой арбитр сможет принять решение, даже если проглядел какой-то инцидент.
"По этой самой причине у нас был разговор с игроками в субботу утром. Это не так, что мы надеемся кого-нибудь обмануть или выйти сухими из воды, но если мы думали, что это возможно, то теперь нужно забыть об этом. Мы должны быть бдительны на всех участках поля", — цитирует Саутгейта The Independent.
04.06.2018 11:00
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Почему именно на Россию пришлось применение видео? Как-будто ранее не могли.. Карочеее.. Ее аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в нее надо тупо верить нельзя гнобить (ставь запятую где хочешь).
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Все кто играет в МС ссали на твоё предупреждение, лысый им внедрил ген ныряния
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М.Сити=Дельфинарии
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