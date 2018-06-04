Саутгейт предупредил игроков сборной о недопустимости симуляций на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предупредил своих игроков о недопустимости симуляций на Чемпионате Мира в России.

В товарищеском матче против сборной Нигерии в минувшую субботу вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг попытался обманным путем заработать пенальти, но лишь получил желтую карточку за симуляцию.



Саутгейт напоминает, что идти на подобные риски на турнире в России нельзя, ведь там будет использоваться система видеопомощи рефери (VAR), благодаря которой арбитр сможет принять решение, даже если проглядел какой-то инцидент.



"По этой самой причине у нас был разговор с игроками в субботу утром. Это не так, что мы надеемся кого-нибудь обмануть или выйти сухими из воды, но если мы думали, что это возможно, то теперь нужно забыть об этом. Мы должны быть бдительны на всех участках поля", — цитирует Саутгейта The Independent.