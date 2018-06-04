Саутгейт предупредил игроков сборной о недопустимости симуляций на ЧМ-2018

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предупредил своих игроков о недопустимости симуляций на Чемпионате Мира в России.

В товарищеском матче против сборной Нигерии в минувшую субботу вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг попытался обманным путем заработать пенальти, но лишь получил желтую карточку за симуляцию.

Саутгейт напоминает, что идти на подобные риски на турнире в России нельзя, ведь там будет использоваться система видеопомощи рефери (VAR), благодаря которой арбитр сможет принять решение, даже если проглядел какой-то инцидент.

"По этой самой причине у нас был разговор с игроками в субботу утром. Это не так, что мы надеемся кого-нибудь обмануть или выйти сухими из воды, но если мы думали, что это возможно, то теперь нужно забыть об этом. Мы должны быть бдительны на всех участках поля", — цитирует Саутгейта The Independent.



Метки VAR, Саутгейт, сборная Англии, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1316

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  1. scouser2005 04.06.2018 11:40 # scouser2005
    Почему именно на Россию пришлось применение видео? Как-будто ранее не могли.. Карочеее.. Ее аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в нее надо тупо верить нельзя гнобить (ставь запятую где хочешь).

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  2. fanat-united 04.06.2018 11:10 # fanat-united
    Все кто играет в МС ссали на твоё предупреждение, лысый им внедрил ген ныряния

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  3. gringo1990 04.06.2018 11:08 # gringo1990
    М.Сити=Дельфинарии

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