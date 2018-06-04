Лихтштайнер пока не договорился с "Арсеналом"

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер заявил, что пока не договорился о переходе в "Арсенал".

На минувшей неделе в прессе появилась информация, что Лихтштайнер находится на пороге перехода к "канонирам". 34-летний швейцарец привлекателен лондонскому клубу не только своим громадным опытом, но и тем фактом, что его контракт с "Ювентусом" истекает в конце месяца.



Однако сам Штефан, семь раз подряд выигрывавший Серию А с "Ювентусом", уверяет, что его судьба пока не определена.



"Еще ничего не закончено. Я не могу комментировать ход переговоров. До тех пор, пока дело не сделано, интрига всегда живет в футболе. Думаю, все мы понимаем это", — цитирует Лихтштайнер Evening Standard.



Ветеран также добавил, что не знает, определится ли он со своим будущим до первого матча швейцарцев на ЧМ-2018 — против сборной Бразилии 17 июня.