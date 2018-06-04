"Хаддерсфилд" заинтересован в Андре Силве

"Хаддерсфилд" заинтересован в приобретении нападающего "Милана" Андре Силвы.

Свой дебютный сезон в Премьер-Лиге "терьеры" завершили на 16-й позиции, в четырех очках над зоной вылета, но при этом забили лишь 28 голов в 38 матчах.



В поисках усиления к следующей кампании "Хаддерсфилд" обратил внимание на Силву, которого Милан" приобрел год назад у "Порту" за 33 миллиона фунтов.



22-летнему итальянцу пока не удалось подтвердить свой бомбардирский талант в Италии. Андре провел 40 матчей за "Милан" и забил 10 голов, включая лишь два в рамках Серии А.



Как сообщает Sky Sports, пока интерес "терьеров" не перерос в конкретное предложение. Сам Силва в данный момент находится в расположении своей сборной и готовится к выступлению на Чемпионате Мира в России.



Добавим, в это межсезонье "Хаддерсфилд" уже подписал голкипера "Лестера" Бена Хамера свободным агентом, а также договаривается о переходе полузащитника "Стоука" Рамадана Собхи.