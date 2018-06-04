"Хаддерсфилд" заинтересован в Андре Силве
"Хаддерсфилд" заинтересован в приобретении нападающего "Милана" Андре Силвы.
Свой дебютный сезон в Премьер-Лиге "терьеры" завершили на 16-й позиции, в четырех очках над зоной вылета, но при этом забили лишь 28 голов в 38 матчах.
В поисках усиления к следующей кампании "Хаддерсфилд" обратил внимание на Силву, которого Милан" приобрел год назад у "Порту" за 33 миллиона фунтов.
22-летнему итальянцу пока не удалось подтвердить свой бомбардирский талант в Италии. Андре провел 40 матчей за "Милан" и забил 10 голов, включая лишь два в рамках Серии А.
Как сообщает Sky Sports, пока интерес "терьеров" не перерос в конкретное предложение. Сам Силва в данный момент находится в расположении своей сборной и готовится к выступлению на Чемпионате Мира в России.
Добавим, в это межсезонье "Хаддерсфилд" уже подписал голкипера "Лестера" Бена Хамера свободным агентом, а также договаривается о переходе полузащитника "Стоука" Рамадана Собхи.
04.06.2018 09:00
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Да сейчас любой клуб АПЛ может позволить себе таких игроков как Силва
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Разве он не португалец?
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