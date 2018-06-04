Райан Сессеньон предпочитает "Ливерпуль"
В случае своего ухода из "Фулхэма" талантливый вингер Райан Сессеньон предпочел бы отправиться в "Ливерпуль".
На днях владелец "дачников" Шахид Хан дал интервью The Times, пообещав, что следующий сезон Сессеньон непременно проведет на "Крэйвен Коттадж".
Одновременно Хан допустил, что Райан будет продан уже этим летом, но немедленно вернется "Фулхэм" на правах аренды. Таким образом, Шахид показал, что открыт к предложениям насчет игрока, который великолепно провел минувший сезон, окончательно переквалифицировавшись из крайнего защитника в вингера.
Среди претендентов на 18-летнего англичанина называются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", однако Daily Express утверждает, что сам Сессеньон в случае своего ухода из "Фулхэма" хотел бы отправиться в "Ливерпуль".
Дело в том, что Райан с детства поддерживает "красных" и остается их большим поклонником до сих пор. Вопрос лишь в том, готовы ли мерсисайдцы расстаться с суммой в 50 млн. фунтов, в которые оценивается Сессеньон.
04.06.2018 08:00
Просмотров: 1890
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
50 млн. фунтов за 18-летнего негра из чемпионшипа....
О времена, о нравы
(ответить)
все хотят в бестрофейник? ну да, конечно. слить пару-тройку финалов - мечта любого топа. портовые сказочники.
(ответить)
Раз поддерживает, то велкам...
(ответить)
и куда его пихать за такое бабло?
(ответить)
Не к петухам же идти обоссаным.
Или ещё хуже в Чхелсиа
(ответить)
после того как он перекочевал на роль вингера, то места в составе для него нет. Лучше уж Уилсону дать шанс, чем платить 60 и более млн. Разве только 40 + 2 года оставить в Фулхэме
(ответить)
Все хотят к лучшим. Респект.
(ответить)
Дело в том, что Райан с детства поддерживает "красных" и остается их большим поклонником до сих пор. Вопрос лишь в том, готовы ли мерсисайдцы расстаться с суммой в 50 млн. фунтов, в которые оценивается Сессеньон.
Всем хочется играть за топовый клуб во главе с топовым тренером.
(ответить)
все хотят играть за ЛФК
(ответить)
Клопп давай подписывай этого топаря
(ответить)
А вот и первые глоры!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий