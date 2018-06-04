Райан Сессеньон предпочитает "Ливерпуль"

Райан Сессеньон В случае своего ухода из "Фулхэма" талантливый вингер Райан Сессеньон предпочел бы отправиться в "Ливерпуль".

На днях владелец "дачников" Шахид Хан дал интервью The Times, пообещав, что следующий сезон Сессеньон непременно проведет на "Крэйвен Коттадж".

Одновременно Хан допустил, что Райан будет продан уже этим летом, но немедленно вернется "Фулхэм" на правах аренды. Таким образом, Шахид показал, что открыт к предложениям насчет игрока, который великолепно провел минувший сезон, окончательно переквалифицировавшись из крайнего защитника в вингера.

Среди претендентов на 18-летнего англичанина называются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", однако Daily Express утверждает, что сам Сессеньон в случае своего ухода из "Фулхэма" хотел бы отправиться в "Ливерпуль".

Дело в том, что Райан с детства поддерживает "красных" и остается их большим поклонником до сих пор. Вопрос лишь в том, готовы ли мерсисайдцы расстаться с суммой в 50 млн. фунтов, в которые оценивается Сессеньон.



Метки Ливерпуль, Сессеньон, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. raimbek1 04.06.2018 09:50 # raimbek1
    50 млн. фунтов за 18-летнего негра из чемпионшипа....
    О времена, о нравы

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  2. funkyfresh 04.06.2018 09:48 # funkyfresh
    все хотят в бестрофейник? ну да, конечно. слить пару-тройку финалов - мечта любого топа. портовые сказочники.

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  3. only--liverpool 04.06.2018 09:29 # only--liverpool
    Раз поддерживает, то велкам...

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  4. rap-woiska 04.06.2018 09:05 # rap-woiska
    и куда его пихать за такое бабло?

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  5. mikkiynwa 04.06.2018 09:01 # mikkiynwa
    Не к петухам же идти обоссаным.
    Или ещё хуже в Чхелсиа

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  6. shunbal 04.06.2018 08:22 # shunbal
    после того как он перекочевал на роль вингера, то места в составе для него нет. Лучше уж Уилсону дать шанс, чем платить 60 и более млн. Разве только 40 + 2 года оставить в Фулхэме

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  7. electric 04.06.2018 08:19 # electric
    Все хотят к лучшим. Респект.

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  8. tigerpool 04.06.2018 08:19 # tigerpool
    Дело в том, что Райан с детства поддерживает "красных" и остается их большим поклонником до сих пор. Вопрос лишь в том, готовы ли мерсисайдцы расстаться с суммой в 50 млн. фунтов, в которые оценивается Сессеньон.


    Всем хочется играть за топовый клуб во главе с топовым тренером.

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  9. chr1s8rown 04.06.2018 08:12 # chr1s8rown
    все хотят играть за ЛФК

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  10. largo-winch 04.06.2018 08:06 # largo-winch
    Клопп давай подписывай этого топаря

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  11. gringo1990 04.06.2018 08:04 # gringo1990
    А вот и первые глоры!

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