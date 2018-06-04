Райан Сессеньон предпочитает "Ливерпуль"

В случае своего ухода из "Фулхэма" талантливый вингер Райан Сессеньон предпочел бы отправиться в "Ливерпуль".

На днях владелец "дачников" Шахид Хан дал интервью The Times, пообещав, что следующий сезон Сессеньон непременно проведет на "Крэйвен Коттадж".



Одновременно Хан допустил, что Райан будет продан уже этим летом, но немедленно вернется "Фулхэм" на правах аренды. Таким образом, Шахид показал, что открыт к предложениям насчет игрока, который великолепно провел минувший сезон, окончательно переквалифицировавшись из крайнего защитника в вингера.



Среди претендентов на 18-летнего англичанина называются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", однако Daily Express утверждает, что сам Сессеньон в случае своего ухода из "Фулхэма" хотел бы отправиться в "Ливерпуль".



Дело в том, что Райан с детства поддерживает "красных" и остается их большим поклонником до сих пор. Вопрос лишь в том, готовы ли мерсисайдцы расстаться с суммой в 50 млн. фунтов, в которые оценивается Сессеньон.