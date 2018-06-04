Фердинанд рассказал, чем важен Чемпионат Мира для Погба

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что Чемпионат Мира в России способен придать импульс карьере Поля Погба.

25-летний Погба весьма невыразительно и нестабильно провел минувший сезон, чередуя яркие матчи с откровенно провальными, причем вторых было больше. Поля регулярно критиковали, напоминая о его ценнике в 89 миллионов фунтов.



По мнению Фердинанда, поездка на турнир в России со сборной Франции дает Полю возможность подтвердить свой статус игрока мирового уровня и окончательно сбросить груз со своих плеч.



"Поль отчаянно нуждается в том, чтобы заявить о себе на мировой арене. Поль хочет, чтобы его расценивали как великого игрока. Если смотреть на историю сборной Франции, то он хочет, чтобы его запомнили игроком вроде Мишеля Платини и Зинедина Зидана".



"Однако для этого Погба должен играть хорошо. И он должен побеждать, а это нелегко. Он будет под давлением, потому что ожидания в отношении сборной Франции громадны. На плечах Погба и Гризманна будут надежды их нации — и мне бы хотелось увидеть, что Поль их оправдает".



"Он шоумен и хочет быть в центре того, что исходит от команды. И у него есть возможность для этого", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.